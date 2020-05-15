Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Білий дім хоче повернути до США виробництво лікарських препаратів прешої необхідності

Як повідомляється, указ може бути виданий вже в п'ятницю

Білий дім готує указ, яким зобов'язує виробляти низку лікарських препаратів першої необхідності на території США, повідомляє канал CNBC з посиланням на два неназваних джерела.

Як повідомляється, указ може бути виданий вже у п'ятницю.

Близько 72 відсотків виробників фармацевтичних інгредієнтів, які використовуються в США, базуються в інших країнах, в тому числі 13 відсотків - у Китаї, свідчить статистика Центру по оцінці та дослідженню лікарських препаратів Управління з контролю за якістю продуктів харчування і лікарських препаратів.

Дивіться також: Музична пауза! Національний симфонічний оркестр продовжує тішити шанувальників класичної музики

Музична пауза! Національний симфонічний оркестр продовжує тішити шанувальників класичної музики. Відео
Embed
Музична пауза! Національний симфонічний оркестр продовжує тішити шанувальників класичної музики. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:25 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG