Білий дім хоче повернути до США виробництво лікарських препаратів прешої необхідності

Білий дім готує указ, яким зобов'язує виробляти низку лікарських препаратів першої необхідності на території США, повідомляє канал CNBC з посиланням на два неназваних джерела.

Як повідомляється, указ може бути виданий вже у п'ятницю.

Близько 72 відсотків виробників фармацевтичних інгредієнтів, які використовуються в США, базуються в інших країнах, в тому числі 13 відсотків - у Китаї, свідчить статистика Центру по оцінці та дослідженню лікарських препаратів Управління з контролю за якістю продуктів харчування і лікарських препаратів.

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