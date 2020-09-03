Білий дім стурбований висновками Німеччини про отруєння Навального

Білий дім висловлює глибоку стурбованість у зв'язку з висновками уряду Німеччини про те, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний.

"Росія у минулому вже використовувала хімічні отруйні речовини нервово-паралітичної дії, і ми працюємо з нашими союзниками і міжнародним співтовариством, щоб притягнути до відповідальності винних у Росії, незалежно від того, куди приведуть докази, і обмежити фінансування їх зловмисної діяльності. Російський народ має право висловлювати свої погляди мирно, не побоюючись відплати будь-якого роду, і вже точно не із застосуванням хімічних речовин", - заявила прес-секретарка Білого дому Кейлі Макенані.

«Ніхто не поводився щодо російського уряду більш жорстко, ніж чинний президент», - підкреслюється в заяві.

Раніше відповіда заява прозвучала від посла США у ОБСЄ Джеймса Гілмора. У зверненні до Постійної ради ОБСЄ дипломат закликав Росію повною мірою співпрацювати із міжнародним розслідуванням щодо отруєння. Гілмор заявив, що "шляхом уперед" до Росії є "повністю прозоре міжнародне розслідування" щодо Навального.

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