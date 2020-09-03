Росія має співпрацювати із міжнародним розслідуванням отруєння Навального - посол США в ОБСЄ

Росія має співпрацювати із міжнародним розслідуванням обставин отруєння Олексія Навального. Про це заявив посол США при ОБСЄ Джеймс Гілмор.

У звененні до Постійної ради ОБСЄ американський дипломат закликав Росію повною мірою співпрацювати із міжнародним розслідуванням щодо отруєння.

"Винних - і тих, хто скоїв злочин, і тих, хто його замовив - потрібно притягнути до відповідальності", - наголосив Гілмор. Дипломат також відкинув закиди Росії про буцімто роль західних спецслужб у погіршенні стану Навального.

"Народ Росії має право мирно висловлювати свої погляди без страху будь-якого покарання, і вже точно не за допомогою хімічних речовин. Пан Навальний та його родина заслуговують повного та прозорого розслідування та притягнення до відповідальності винних", - наголосив Гілмор.

Оприлюднений на сайті уряду Німеччини прес-реліз, відзначає, що токсикологічний тест проведений лабораторією збройних сил країни навів "прямі докази хімічного агенту групи "Новічок" у зібраному у Навального матеріалі. Прес-реліз каже, що Навальний став жертвою використання хімічного нервового агента у Росії. Повідомляється, що тепер уряд Німеччини та його партнери у ЄС та НАТО "обговорять належні подальші дії".

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна, Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не бачать будь-яких підстав для звинувачень Росії у отруєнні Навального.

"Не думаю взагалі, що будь-кому це могло бути вигідно. Якщо просто тверезо дивитись на те, що відбувається", - наводить слова Пєскова Interfax.

У своїй заяві до ОБСЄ американський дипломат Гілмор заявив, що "шляхом уперед" до Росії є "повністю прозоре міжнародне розслідування" щодо Навального.

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