ВООЗ закликає США не припиняти фінансування і каже, що коронавірус - на довго

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адганом Ґебреєсус сподівається на перегляд рішення адміністрації Трампа про призупинення фінансування організації в умовах подальшої загрози від пандемії коронавірусу.

Керівник ВООЗ відзначив, що у Західній Європі, де епідемії коронавірусу почалися раніше, тепер є ознаки стабілізації і навіть зниження.

Цей вірус буде з нами ще довго.

Але він зауважив під час відео спілкування з журналістами у середу, що у багатьох інших країнах світу, зокрема в Африці та Південній Америці, епідемії Ковід-19 ще на початкових стадіях.

У ВООЗ також фіксують нові хвилі заражень у тих країнах, де раніше були успіхи в обмеженні епідемії.

“Майте на увазі - перед нами ще довгий шлях. Цей вірус буде з нами ще довго”, - сказав директор.

Інший чільний представник організації Майк Раян на тій же прес-конференції у Женеві сказав, що початок епідемій в різних частинах світу означає потребу далі обмежувати міжнародні подорожування.

ВООЗ і критика Китаю

Тедрос Адганом Ґебреєсус скористався нагодою, щоб закликати США “знову підтримувати роботу ВООЗ, аби рятувати життя”.

Президент США Дональд Трамп минулого тижня розкритикував дії ВООЗ і оголосив припинення американських внесків у бюджет організації.

У відповідь на твердження, що ВООЗ мала діяти швидше, Тедрос Адганом Ґебреєсус нагадав, що організація ще 30 січня оголосила міжнародний надзвичайний стан.

“Озираючись назад, я міркую, що ми оголосили про небезпеку вчасно і коли світ ще мав досить часу на відповідні дії”, - сказав він і нагадав, що за межами Китаю 30 січня було лише 82 випадки зараження Ковід-19 і ще не було жодної смерті від хвороби.

Китай не надав усю інформацію.

Державний секретар Майк Помпео сказав у середу, що Сполучені Штати твердо переконані у тому, що Китай вчасно не повідомив ВООЗ про появу хвороби.

Він заявив, що одним з головних обов’язків ВООЗ було вимагати від Китаю повну інформацію вірус.

"Навіть після того, як (китайська комуністична партія) повідомила ВООЗ про спалах коронавірусу, Китай не надав усю інформацію", - сказав Помпео журналістам.

"Упродовж місяця не було надано інформації, що хвороба передається від людини до людини, аж поки вона не з’явилася в усіх провінціях Китаю. Була накладена цензура на тих, хто намагався попередити світ. Зразки аналізів були знищені", - заявив американський посадовець.

За словами Помпео Китай недостатньо допомагає світові з’ясувати, як з’явився цей новий коронавірус.

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