ВООЗ: коронавірус можливо ніколи не вдасться викорінити

Чільний представник Всесвітньої організації охорони здоров’я застеріг, що коронавірус, який спричиняє Ковід-19, може залишитися з людством на тривалий час, як наприклад СНІД.

Застереження з’явилося у тоді, як уряди багатьох країн почали скасовувати карантинні обмеження запроваджені у боротьбі з пандемією.

Цей вірус може стати ще одним ендемічним вірусом у суспільстві...

За даними американського університету Джонса Гопкінса кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі станом на 14 травня становила 4 348 308, а кількість померлих 297 232.

“Я вважаю важливим вказати на такий варіант: цей вірус може стати ще одним ендемічним вірусом у суспільстві, і він можливо ніколи не зникне”, - сказав на прес-конференції у Женеві посадовець ВООЗ Майк Раян, який відає надзвичайними ситуаціями.

Раян сказав, що подекуди “поширюється думка, що карантин повністю спрацьовує, і що скасування карантину буде чудовим. Але і перше, і друге - сповнене загроз”.

Генеральний директор ВООЗ, що є відомством ООН, Тедрос Адганом Ґебреєсус, сказав, що людство зараз ще може тримати коронавірус під контролем і зупинити пандемію.

Майкл Раян закликав у середу до реалістичної оцінки ситуації і наголосив, що конкретних передбачень у цій справі робити не може ніхто, і що “ця хвороба може стати довготермінової проблемою, а може і не стати”.

Навіть у разі розробки дієвої вакцини, сказав він, боротьба з коронавірусом буде вимагати величезних зусиль.

Раян вказав на ситуацію з іншими хворобами, які вражають людей навіть за умови існування вакцини, наприклад кір.

За даними агентства Reuters зараз у різних країнах працюють і випробовують близько 100 потенційних вакцин від коронавірусу, але фахівці наголошують, що проблема у тому, щоб вакцина була дієвою, і щоб переважна кількість людей у світі була готова до щеплень.

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