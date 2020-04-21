ВООЗ застерігає, що найгірше з коронавірусом може бути попереду

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, щоб уряди не поспішали зі скасуванням карантинних обмежень, бо це може призвести до повторних епідемій коронавірусу.

“Повірте нам. Найгірше ще попереду. Треба запобігти трагедії. Багато людей досі не усвідомлюють, що це за вірус”, - сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адганом Ґебреєсус у понеділок на прес-конференції.

Він не пояснив, що саме вважає найгіршим, але раніше ВООЗ застерігала про небезпеку поширення коронавірусу в Африці та інших регіонах світу з бідними країнами і слабкими системами охорони здоров’я.

Нам треба пристосувати спосіб життя і роботу систем охорони здоров’я до умов епідемій. Принаймні до часу, коли ми отримаємо вакцину, або розробимо дуже ефективне лікування.Тедрос Адганом Ґебреєсус порівняв теперішню пандемію коронавірусу з поширенням так званого “іспанського грипу” 1918 року, від якого, як вважають, загинули близько 100 мільйонів людей.

“Тепер ми маємо технології. Ми можемо запобігти катастрофі і не допустити такої кризи”, - сказав Ґебреєсус.

Керівник ВООЗ закликав до національної єдності всередині країн і до глобальної солідарності у боротьбі з вірусом.

У відповідь на критику американського президента Дональда Трампа корівник ВООЗ також заперечив, що організація приховувала якусь інформацію про Ковід-19.

Кілька країн світу вже оголосили про послаблення карантину, стверджуючи, що епідемія там пішла на спад, або перебуває під контролем.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель наголосила, що повний карантин буде негайно відновлений, якщо помітять різке збільшення заражень.

Регіональний директор ВООЗ у західній частині Тихоокеанського регіону, Такеші Касаі, сказав, що для контролю над коронавірусом люди повинні бути готовими до нових правил поведінки та умов життя.

“Нам треба пристосувати спосіб життя і роботу систем охорони здоров’я до умов епідемії. Принаймні до часу, коли ми отримаємо вакцину, або розробимо дуже ефективне лікування”, - сказав посадовець на прес-конференції.

За словами Такеші Касаі жодна країна не може вважати себе у безпеці, допоки коронавірус поширюється в інших місцях планети.

Представники ВООЗ висловили застереження у той час, як становище з пандемією у деяких країнах тихоокеанського регіону покращилося у порівнянні зі Сполученими Штатами та Європою, але навіть там зареєстровані нові спалахи, зокрема у Японії та в Сінгапурі.

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