ВООЗ та Європейське агентство перевіряють вакцину AstraZeneca, але радять не припиняти щеплення

Всесвітня організація охорони здоров’я та Європейське агентство лікарських засобів здійснюють додаткові перевірки побічних наслідків застосування вакцини від коронавірусу, яку постачає фармацевтична компанія AstraZeneca.

Обидві установи при цьому заявили про відсутність причин для паніки і рекомендують далі використовувати вакцину AstraZeneca, оскільки користь від неї переважає над ризиком можливих негативних наслідків.

...Не обов’язково означає, що ті випадки пов’язані з вакцинацією, але згідно з правилами їх треба перевіряти, а це демонструє, що система нагляду і контролю діє.

Перевірки оголосили після того, як уряди понад 10 країн ЄС, включно з Німеччиною, Францією та Італією, і кілька держав за межами Європи оголосили призупинення щеплення вакциною AstraZeneca через повідомлення про випадки тромбозу, виявленого у невеликої кількості людей.

Тим часом Бельгія, Великобританія, Польща, Україна та Чехія заявили, що далі проводитимуть щеплення тією вакциною, як це рекомендує робити ВООЗ та Європейське агентство лікарських засобів.

У Сполучених Штатах вакцина AstraZeneca ще не має дозволу на використання і проходить додаткові клінічні випробування на американській території на вимогу Управління США з нагляду за якістю продуктів харчування і медикаментів.

Що кажуть посадовці?

«Ще кілька країн призупинили використання вакцин AstraZeneca, вдавшись до запобіжного кроку після повідомлень про тромби в людей, яких щепили вакциною з двох партій, виготовлених у Європі. Це не обов’язково означає, що ті випадки пов’язані з вакцинацією, але згідно з правилами їх треба перевіряти, а це демонструє, що система нагляду і контролю діє», - сказав 15 березня у Женеві генеральний директор ВООЗ Тедрос Адганом Ґебреєсус.

Компанія AstraZeneca каже, що у Британії та в ЄС щеплення її вакциною зробили приблизно 17 мільйонам людей, і станом на минулий тиждень серед вакцинованих зареєстрували 37 випадків тромбозу.

Європейське агентство лікарських засобів у понеділок заявило, що хоча перевірки тривають, фахівці вказують, що кількість випадків тромбозу після щеплень «виглядає не вищою, ніж у решті населення».

«Ми очікуємо, що у четвер буде якесь рішення європейських наукових кіл, що дозволить нам поновити щеплення», - сказав французький міністр охорони здоров’я Олів’є Веран у вівторок.

Голова італійської служби контролю над медикаментами сказав в інтерв’ю італійській газеті Repubblica Нікола Маґріні, що рішення урядів Німеччини, Франції та Італії призупинити використання вакцини AstraZeneca було політичним.

Дискусії довкола вакцини AstraZeneca спалахнули в той час, як у багатьох країнах Європи зареєстровано нове зростання кількості випадків COVID-19.

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон у вівторок у статті в газеті Times назвав вакцину AstraZeneca, яку розробили науковці в Оксфорді, одним зі зразкових досягнень.

Напередодні в телеінтерв’ю він також повторив, що впевнений у рекомендаціях фахівців щодо безпечності вакцини AstraZeneca.

«Ми маємо один з найжорсткіших і найдосвідченіших контролюючих органів у світі. Вони зовсім не бачать причини зупиняти щеплення жодною з вакцин, які ми зараз використовуємо. Вони вважають їх дієвими у зниженні випадків госпіталізації, а також у зменшенні серйозних захворювань і смертності. Тому ми й далі дуже впевнені в нашій програмі і раді спостерігати за швидкістю, з якою вона втілюється повсюди у Великій Британії», - сказав Борис Джонсон у понеділок.

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