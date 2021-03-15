Уколи - в руку, гроші - в кишеню: Байден пояснив, як працюватиме “План порятунку Америки”

Президент США Джо Байден розповів деталі “плану порятунку Америки”, який розгорнула адміністрація. Він включає медичну та фінансову підтримку людей, які проживають в США.

Протягом наступних 10 днів ми досягнемо двох величезних цілей. Перша - сто мільйонів щеплень в руки людей. І друга - сто мільйонів чеків в кишені людей.

“Протягом наступних 10 днів ми досягнемо двох величезних цілей. Перша - сто мільйонів щеплень в руки людей протягом 10 днів. І друга - сто мільйонів чеків в кишені людей протягом 10 днів. Уколи - в руку, гроші - в кишеню. Це важливо”, - заявив Джо Байден.

Разом із цим президент наголосив, що оголошення цього плану - одна річ, але його втілення - зовсім інша. “Воно потребує прискіпливого нагляду, щоб впевнитись, що допомога надходить швидко, справедливо та ефективно, без витрат чи шахрайства на вашому банківському рахунку, в поштовій скриньці”, - додав Джо Байден.

Відповідальним за нагляд за “План порятунку Америки” президент призначив Джіна Сперлінга, експерта з економічної політики. Раніше Сперлінг був директором ради з економіки при Білому домі. Цю посаду він займав за президентства Клінтона та Обами.

У "План порятунку Америки" входить пакет економічної допомоги обсягом у 1,9 трильйона доларів. Зокрема, туди закладено $1400 разової виплати для 90% населення США, що заробляє менше $75,000 на рік, $300 коронавірусної надбавки в допомозі з безробіття, а також фінансова підтримка шкіл та дитсадків, малого бізнесу, авіакомпаній тощо.

Крім цього, Джо Байден наголосив на важливості масової вакцинації. Він закликав лікарів, пасторів та малі спільноти заохочувати людей у своїх громадах щеплюватись. Перед цим таку ж думку озвучила на прес-конференції речниця Білого дому Джен Псакі.

“Якби колишній президент Трамп проснувся завтра і захотів більш активно виступити щодо безпечності та ефективності вакцини, ми б це, звісно, підтримали. Але важливо зазначити, що 81% республіканців сказали, що вони б довірились своєму власному лікарю чи постачальнику медичних послуг, і це важливо”, - сказала Джен Псакі.

Недавнє спільне опитування телеканалу PBS, радіо NPR і соціологічної служби Marist показало, що близько половини американських чоловіків, які назвали себе республіканцями, заявили, що вони не планують вакцинуватися.

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