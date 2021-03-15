Головний інфекціоніст США хоче, щоб Трамп закликав прихильників вакцинуватись - Washington Post каже, що ті прагнуть іншого

Провідний американський експерт з інфекційних захворювань доктор Ентоні Фаучі висловив надію, що екс-президент Дональд Трамп закличе своїх прихильників вакцинуватися від COVID-19. Фаучі підкреслив, що пов'язані з пандемією обмеження не повинні зніматися передчасно.
Фаучі очолює Національний інститут алергії та інфекційних захворювань і є радником президента США Джо Байдена.
У лютому, колишній президент США Дональд Трамп, у ході виступу на Conservative Polical Action Conference, підкреслив роль його адміністрації у створенні вакцин та закликав до щеплень. Тоді Ентоні Фаучі подякував Трампу за його позицію, сказавши, що, якщо Трамп "казатиме людям вакцинуватись, це дуже допоможе".
Коли така велика частка в певній групі людей не хоче вакцинуватися виключно з політичних міркувань, це абсолютно безглуздоЕнтоні Фаучі
Недавнє спільне опитування телеканалу PBS, радіо NPR і соціологічної служби Marist показало, що близько половини американських чоловіків, які назвали себе республіканцями, заявили, що вони не планують вакцинуватися.
«Коли така велика частка в певній групі людей не хоче вакцинуватися виключно з політичних міркувань, це абсолютно безглуздо», - заявив Фаучі, виступаючи в програмі «Зустріч з пресою» на каналі NBC.
"В чому проблема? Це вакцина, яка врятує життя мільйонам людей », - сказав він.
Між тим, як відзначає видання Washington Post, яке розглянуло причини, які мотивують прихильників Трампа до скепсису, чимало з них вважають питання вакцинації надто заполітизованим.
Будьте чесними щодо того, що вчені не мають усіх відповідей. Розповідайте про кількість людей, які отримали вакцину на стадії випробувань. І не показуйте рекламу вакцин за участі політиківWashington Post про погляди прихильників Трампа, які сумніваються щодо вакцини
"Будьте чесними щодо того, що вчені не мають усіх відповідей. Розповідайте про кількість людей, які отримали вакцину на стадії випробувань. І не показуйте рекламу вакцин за участі політиків - навіть за участі Дональда Трампа. Ось на чому наполягала група виборців Трампа, які сумніваються щодо вакцини, спілкуючись із соціологами та політиками цими вихідними, у час, коли лідери урядових медичних служб намагаються переконатис десятки мільйонів республіканців, які кажуть, що не планують вакцинуватись від коронавірусу", - пише видання, відзначаючи, що без участь скептиків країні можливо не вдасться досягнути достатнього рівня імунізації у країні.
Видання відзначає, що учасники фокус групи заявили, що вірять у реальність хвороби, а власні сумніви пояснювали відсутністю даних про довготермінові наслідки вакцин.
"Деякі заявили, що останні заклики політиків вакцинуватись лише посилили їх позицію", - відзначає видання.
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