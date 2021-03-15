Головний інфекціоніст США хоче, щоб Трамп закликав прихильників вакцинуватись - Washington Post каже, що ті прагнуть іншого

Провідний американський експерт з інфекційних захворювань доктор Ентоні Фаучі висловив надію, що екс-президент Дональд Трамп закличе своїх прихильників вакцинуватися від COVID-19. Фаучі підкреслив, що пов'язані з пандемією обмеження не повинні зніматися передчасно.

Фаучі очолює Національний інститут алергії та інфекційних захворювань і є радником президента США Джо Байдена.

У лютому, колишній президент США Дональд Трамп, у ході виступу на Conservative Polical Action Conference, підкреслив роль його адміністрації у створенні вакцин та закликав до щеплень. Тоді Ентоні Фаучі подякував Трампу за його позицію, сказавши, що, якщо Трамп "казатиме людям вакцинуватись, це дуже допоможе".

Коли така велика частка в певній групі людей не хоче вакцинуватися виключно з політичних міркувань, це абсолютно безглуздо

Недавнє спільне опитування телеканалу PBS, радіо NPR і соціологічної служби Marist показало, що близько половини американських чоловіків, які назвали себе республіканцями, заявили, що вони не планують вакцинуватися.

«Коли така велика частка в певній групі людей не хоче вакцинуватися виключно з політичних міркувань, це абсолютно безглуздо», - заявив Фаучі, виступаючи в програмі «Зустріч з пресою» на каналі NBC.

"В чому проблема? Це вакцина, яка врятує життя мільйонам людей », - сказав він.

Між тим, як відзначає видання Washington Post, яке розглянуло причини, які мотивують прихильників Трампа до скепсису, чимало з них вважають питання вакцинації надто заполітизованим.

Будьте чесними щодо того, що вчені не мають усіх відповідей. Розповідайте про кількість людей, які отримали вакцину на стадії випробувань. І не показуйте рекламу вакцин за участі політиків

"Будьте чесними щодо того, що вчені не мають усіх відповідей. Розповідайте про кількість людей, які отримали вакцину на стадії випробувань. І не показуйте рекламу вакцин за участі політиків - навіть за участі Дональда Трампа. Ось на чому наполягала група виборців Трампа, які сумніваються щодо вакцини, спілкуючись із соціологами та політиками цими вихідними, у час, коли лідери урядових медичних служб намагаються переконатис десятки мільйонів республіканців, які кажуть, що не планують вакцинуватись від коронавірусу", - пише видання, відзначаючи, що без участь скептиків країні можливо не вдасться досягнути достатнього рівня імунізації у країні.

Видання відзначає, що учасники фокус групи заявили, що вірять у реальність хвороби, а власні сумніви пояснювали відсутністю даних про довготермінові наслідки вакцин.

"Деякі заявили, що останні заклики політиків вакцинуватись лише посилили їх позицію", - відзначає видання.

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