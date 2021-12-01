ВООЗ проти заборони подорожувань, але радить невакцинованим утриматися від подорожей

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оприлюднила нові поради в умовах швидкого поширення нового штаму коронавірусу B.1.1.529 - Омікрон.

Назвавши цей штам таким, що викликає стурбованість, ВООЗ наголошує, що науковці лише почали вивчати його та оцінювати рівень загрози і закликає країни утримуватися від надмірних дій, які можуть мати небажані наслідки.

Особам, які нездужають, або які не повністю вакциновані... треба радити відкласти поїздки в регіони з високим рівнем поширення інфекції.

Окремо зупинившись на темі подорожувань і зокрема міжнародних пасажирських авіаперевезеннях, організація закликає застосовувати вже випробувані заходи, такі як додаткові перевірки і карантин, там де це потрібно.

На тлі оголошень низки країн про заборону подорожування з низки країн на півдні Африки ВООЗ знову заявляє, що виступає проти повних заборон на міжнародні пасажирські перевезення.

Про виявлення варіанту B.1.1.529 - Омікрон, який має надзвичайно велику кількість мутацій, першою минулого тижня повідомила Південно-Африканська Республіка.

«Повні заборони на подорожування не стримають міжнародне поширення, а лягають важким тягарем на життя і засоби для існування людей. До того ж вони можуть негативно впливати на міжнародні зусилля у галузі охорони здоров’я під час пандемії, відохочуючи країни від готовності повідомляти і ділитися епідеміологічними даними й результатами генетичних аналізів», - сказано в порадах організації.

При цьому ВООЗ наголошує, що люди, які подорожують, повинні стежити за появою симптомів, робити щеплення і дотримуватися таких правил як дистанціювання, правильне носіння масок, а також уникати людних і погано провітрюваних приміщень.

«Особам, які нездужають, або які не повністю вакциновані, чи не мають доказів, що вони були раніше інфіковані SARS-CoV-2, або перебувають під загрозою важкого захворювання й смерті, включно з людьми віком 60 років і вище, а також тими, хто потерпає від супутніх захворювань, які створюють ризик важких форм COVID-19 (наприклад серцеві захворювання, рак чи діабет) треба радити відкласти поїздки в регіони з високим рівнем поширення інфекції», - наголошує ВООЗ.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніо Ґуттереш висловив стурбованість тим, що він назвав ізолюванням країн на півдні Африки, заявивши, що «людей в Африці не можна звинувачувати в аморально низьких можливостях для вакцинації».

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