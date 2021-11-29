У США почали діяти нові обмеження для туристів через "Омікрон", а ВООЗ попереджає про стрімке поширення штаму у світі

У США починають діяти оголошені минулого тижня обмеження на в'їзд для іноземних туристів, які протягом останніх 14 днів перебували у восьми африканських країнах через стрімке поширення там нового штаму коронавірусу "Омікрон". Як пише CNN, виняток із цього правила становлять громадяни і люди із дозволом на постійне проживання у США та їхні подружжя.

Попри те, що цей різновид виявляють у дедалі більшій кількості країн світу й відповідно запроваджують обмеження на перельоти чи посилюють карантинні заходи, у Всесвітній організації охорони здоров'я закликали уряди країн не накладати обмеження для подорожувальників із африканських країн, повідомляє Politico, адже, за словами представників ВООЗ, обмеження "можуть відіграти роль у певному зменшенні поширення COVID-19, але покласти важкий тягар на життя і добробут людей".

В інтерв'ю ABC головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі сказав, що нових обмежень на подорожі поки не буде. Він закликав вакцинованих американців отримати третю дозу-підсилювач і підкреслив, що зараз американська влада робить все, щоб виявити ймовірні випадки "Омікрону" у США. Проте, за його словами, поширення нового штаму у Сполучених Штатах та в інших країнах світу - неминуче.

Також ВООЗ у понеділок оголосила, що новий різновид COVID-19 може швидко поширитись в усьому світі й мати "тяжкі наслідки", а "загалом світовий ризик (пов'язаний зі штамом) оцінюється як дуже високий", пише USA Today.

"Омікрон" став п'ятим штамом коронавірусу, який ВООЗ віднесла до тих, що викликають занепокоєння. Він був вперше виявлений останніми тижнями в Південно-Африканській Республіці, де спостерігається експоненційне зростання захворюваності на COVID-19. Дослідники припускають, що вірус міг мутувати в організмі пацієнта, що має ВІЛ/СНІД, й ця людина не проходила імунозамісну терапію.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, науковці кажуть, що хоча про штам "Омікрон" ще небагато відомо, але "видається, що "Оміркон" поширується дуже швидко і серед тих, хто пройшов подвійну вакцинацію".

У матеріалі використано джерела: CNN, USA Today, Politico, ABC

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