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«Вакцини рятують життя» каже ВООЗ країнам з низьким рівнем вакцинації

Директор ВООЗ у Європі Ганс Клюґе заявив, що причиною теперішнього різкого зростання заражень на континенті є недостатній рівень вакцинації та послаблення заходів проти поширення коронавірусу.

Вакцини - наш найпотужніший засіб, якщо його використовувати разом з іншими.
Ганс Клюґе

Він зауважив, що в країнах, де рівень вакцинації вищий, рівень смертності залишається порівняно низьким, і що «вакцини надалі рятують тисячі й тисячі життів».

Натомість Ганс Клюґе підкреслив: «Там, де рівень вакцинації низький - в багатьох країнах Балтії, Східної Європи і на Балканах - рівень госпіталізації високий».

Україна вже кілька тижнів перебуває в числі європейських країн з найгіршими показниками заражень і смертності з COVID-19.

Країни Європи з найвищим середнім рівнем нових зареєстрованих заражень на день упродовж останніх 7 днів (дані Reuters COVID-19 tracker):

  • Росія 40 166
  • Велика Британія 38 866
  • Україна 22 094
  • Німеччина 20 561
  • Румунія 9 891

Країни Європи з найвищим середнім рівнем смертей на день за тиждень (дані Reuters COVID-19 tracker):

  • Росія 1 171
  • Україна 563
  • Румунія 453
  • Велика Британія 170
  • Болгарія 142
Рівень вакцинації від COVID-19 Україні та країнах Європи
Рівень вакцинації від COVID-19 Україні та країнах Європи

«Немає таємниці стосовно того, що нам треба робити: підвищити рівень вакцинованих + домогтися, щоб люди використовували захист включно з масками й провітрювали приміщення», - заявив Ганс Клюґе 4 листопада.

За словами посадовця «минулого тижня на європейський регіон припало 59% нових випадків і 48% зареєстрованих смертей. Загалом зараз у Європейському регіоні виявлено 78 млн. заражень, і це більше, ніж у Південно-східній Азії, Східному середземномор’ї, Тихоокеанському регіоні та Африці разом взятих».

Темпи щеплень від COVID-19 в останні місяці у Європі значно сповільнилися, і рівень вакцинації залишається дуже різним - вищим на заході континенту, зокрема Португалія досягла майже 90%, і значно нижчим на сході, де, наприклад, Польща досягла понад 50%, а Україна лише понад 20%.

Дивіться: Ковід-19 у США: у Каліфорнії почали прищеплювати діток. Відео

Ковід-19 у США: у Каліфорнії почали прищеплювати діток. Відео
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Ковід-19 у США: у Каліфорнії почали прищеплювати діток. Відео

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Ковід-19 у США: у Каліфорнії почали прищеплювати діток. Відео
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Ковід-19 у США: у Каліфорнії почали прищеплювати діток. Відео

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Ковід-19 у США: у Каліфорнії почали прищеплювати діток. Відео

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