«Вакцини рятують життя» каже ВООЗ країнам з низьким рівнем вакцинації

Директор ВООЗ у Європі Ганс Клюґе заявив, що причиною теперішнього різкого зростання заражень на континенті є недостатній рівень вакцинації та послаблення заходів проти поширення коронавірусу.

Вакцини - наш найпотужніший засіб, якщо його використовувати разом з іншими.

Він зауважив, що в країнах, де рівень вакцинації вищий, рівень смертності залишається порівняно низьким, і що «вакцини надалі рятують тисячі й тисячі життів».

Натомість Ганс Клюґе підкреслив: «Там, де рівень вакцинації низький - в багатьох країнах Балтії, Східної Європи і на Балканах - рівень госпіталізації високий».

Україна вже кілька тижнів перебуває в числі європейських країн з найгіршими показниками заражень і смертності з COVID-19.

Країни Європи з найвищим середнім рівнем нових зареєстрованих заражень на день упродовж останніх 7 днів (дані Reuters COVID-19 tracker):

Росія 40 166

Велика Британія 38 866

Україна 22 094

Німеччина 20 561

Румунія 9 891

Країни Європи з найвищим середнім рівнем смертей на день за тиждень (дані Reuters COVID-19 tracker):

Росія 1 171

Україна 563

Румунія 453

Велика Британія 170

Болгарія 142

«Немає таємниці стосовно того, що нам треба робити: підвищити рівень вакцинованих + домогтися, щоб люди використовували захист включно з масками й провітрювали приміщення», - заявив Ганс Клюґе 4 листопада.

За словами посадовця «минулого тижня на європейський регіон припало 59% нових випадків і 48% зареєстрованих смертей. Загалом зараз у Європейському регіоні виявлено 78 млн. заражень, і це більше, ніж у Південно-східній Азії, Східному середземномор’ї, Тихоокеанському регіоні та Африці разом взятих».

Темпи щеплень від COVID-19 в останні місяці у Європі значно сповільнилися, і рівень вакцинації залишається дуже різним - вищим на заході континенту, зокрема Португалія досягла майже 90%, і значно нижчим на сході, де, наприклад, Польща досягла понад 50%, а Україна лише понад 20%.

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