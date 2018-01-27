Вашингтон починає роботу над ядерною угодою з Іраном – Тіллерсон

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив у суботу, що робочі групи, які працюють над виправленням того, що США бачать як недоліки в іранській ядерній угоді, вже почали зустрічатися, намагаючись визначити масштаб необхідних змін та залучення Ірану.

Тіллерсон, який завершив тижневу європейську поїздку у Варшаву, заявив, що отримав підтримку від Британії, Франції та Німеччини – усіх учасників угоди 2015 року – для роботи над угодою, від якої президент Дональд Трамп обіцяв відійти, якщо не буде зроблено змін.

Ядерна угода надала Ірану мільярди доларів у вигляді полегшення санкцій в обмін на обмеження ядерної програми.

Трамп обіцяв припинити полегшення американських санкцій, якщо європейці не погодяться зміцнити умови угоди, погодившись на сторонню угоду, яка б фактично усунула положення, що дозволять Ірану поступово відновити деякі розширені атомні роботи. Трамп також хоче, щоб були обмежені іранські програми балістичних ракет.

Іран відкинув будь-які переговори.

Тіллерсон заявив, що ядерна угода є лише «невеликою» частиною політики США на Близькому Сході, і Вашингтон більше занепокоєний іншими питаннями, в тому числі підтримкою Іраном повстанців Хуті в Ємені та постачанням зброї ополченцям у цьому регіоні.

«Наша робоча група також має намір визначити сфери тіснішої співпраці з Європою, щоб відбити злочинну поведінку Ірану», – сказав він.

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