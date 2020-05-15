США озвучили можливість розміщення ядерної зброї у Польщі

Можливо Польща - яка платить справедливу частку, розуміє ризики, і знаходиться на східному фланзі НАТО - могла би розмістити ці озброєння

Посолка США у Польщі Джорджетт Мосбахер відзначила, що можливо Польща могла би розмістити на своїй території ядерну зброю США. Про це дипломатка заявив у світлі нещодавньої критики на адресу Німеччини з боку посла США у тій країні.

"Якщо Німеччина хоче скоротити ядерні озброєння та послабити НАТО, можливо Польща - яка платить справедливу частку, розуміє ризики, і знаходиться на східному фланзі НАТО - могла би розмістити ці озброєння тут", - твітує Мосбахер у п'ятницю.

Зауваження посолки, що Польща "платить справедливу частку" імовірно стосується того, що Польща є однією із краї НАТО, як виконують забов'язання витрачати 2% ВВП на потреби оборони, а Німеччина - ні. При цьому необхідно відзначити, що власне у грошовому вимірі витрати Берліна на потреби оборони значно перевищують витрати Варшави. Так, за повідомленнями ЗМІ, оборонний бюджет Німеччини наближається до 50 мільярдів доларів, а Польщі - сягає 13 мільярдів.

Раніше посол США у Німеччині Річард Гренелл звинуватив Німеччину у підриві зусиль НАТО з ядерного стримування, виступивши з критикою на адресу молодших партнерів канцлера Ангели Меркель по коаліції після того, як деякі з їх лідерів закликали до ядерного роззброєння.

Німеччині зараз потрібно виконувати свої зобов'язання перед союзниками і продовжувати інвестиції у ядерні зусилля НАТО

Лідер фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у парламенті Рольф Мютценіх раніше цього місяця закликав вивести всі американські ядерні озброєння з Німеччини. Консервативне крило коаліції цю позицію не поділяє.

У статті для німецької газети Die Welt посол Гренелл написав: «Замість того, щоб підривати солідарність, яка становить основу ядерного стримування НАТО, Німеччині зараз потрібно виконувати свої зобов'язання перед союзниками і продовжувати інвестиції у ядерні зусилля НАТО».

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