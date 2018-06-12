Саміт у Сінгапурі не наблизив ядерного роззброєння КНДР - екс-посол США Макфол

Колишній посол США в Росії, дослідник Стенфордського університету Майкл Макфол вважає, що переговори президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина в Сінгапурі не наблизили ядерного роззброєння Північної Кореї.

«Щодо денуклеаризації - переговори Трампа не просунулися ані на дюйм порівняно з тим, на що Кім Чен Ин уже погодився в квітні. Вони навіть не домоглися, щоб північнокорейці назвали переговірника для державного секретаря Майка Помпео. Сподіваюся, що майбутні саміти досягнуть більш відчутних результатів», - написав екс-посол США в Росії Майкл Макфол на своїй сторінці в Twitter.

Щодо самої зустрічі, колишнього американського посла дивує те, що президент Трамп зміг за всього 45 хвилин встановити «чудові відносини» з північнокорейським диктатором, проте не може налагодити добрі робочі стосунки з давніми демократичними союзниками США після 18 місяців на посаді.

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