Спеціальні потреби

Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Світ

Правозахисники: на саміті Трамп – Кім права людини повинні бути так само важливі, як і ядерна програма

  • Голос Америки

Кім Чен Ин керує тоталітирною державою, в якій чи не найбільше порушуються права людини. Однак напередодні безпрецедентної зустріч в Сінгапурі з президентом Дональдом Трампом небагато місця приділяється дискусіям про права людини.

За кілька тижнів до саміту Трамп вихваляв Кіма як «вельми чесну» і «відкриту» людину, що є різким контрастом до прізвиська «малий ракетний чоловічок», яким він називав його ще кілька місяців ому.

Неясно, яку роль відіграватимуть питання прав людини на зустрічі Трамп – Кім. Перед відбуттям до Сінгапуру Трампа запитали, чи він порушить питання зловісних таборів праці в Півінічній Кореї.

«Ми порушимо кожне питання. Всі питання будуть порушені», сказав Трамп. Але на початку цього місяця Трамп сказав, що він не порушив питання прав людини під час зустрічі в Білому домі з високопоставленим радником північнокорейського лідера Кім Йонг Чолом.

Американські дипломати, як вважається, головну увагу приділяють угоді про можливе скасування ядерної і ракетної програм Північної Кореї. Однак багато активістів кажуть, що занепокоєння з приводу ядерної зброї не повинно переважати коштом ігнорування прав людини.

«Ми говоримо про один з найбільших у світі репресивних урядів, який Організація Об’єднаних Націй визнала відповідальним у злочинах проти людства, проти свого народу – отже усунення прав людини із списку тем переговорів не є ні відповідальним, ні етичним», заявив Філ Робертсон з правозахисної організації Human Rights Watch.

Робертсон додав, що права людини і ядерна програма взаємно пов’язані.

Дивіться також: «Велика сімка» обіцяє продовжувати підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України

«Велика сімка» обіцяє продовжувати підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України. Відео
Embed
«Велика сімка» обіцяє продовжувати підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:58 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG