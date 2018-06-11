Правозахисники: на саміті Трамп – Кім права людини повинні бути так само важливі, як і ядерна програма

Кім Чен Ин керує тоталітирною державою, в якій чи не найбільше порушуються права людини. Однак напередодні безпрецедентної зустріч в Сінгапурі з президентом Дональдом Трампом небагато місця приділяється дискусіям про права людини.

За кілька тижнів до саміту Трамп вихваляв Кіма як «вельми чесну» і «відкриту» людину, що є різким контрастом до прізвиська «малий ракетний чоловічок», яким він називав його ще кілька місяців ому.

Неясно, яку роль відіграватимуть питання прав людини на зустрічі Трамп – Кім. Перед відбуттям до Сінгапуру Трампа запитали, чи він порушить питання зловісних таборів праці в Півінічній Кореї.

«Ми порушимо кожне питання. Всі питання будуть порушені», сказав Трамп. Але на початку цього місяця Трамп сказав, що він не порушив питання прав людини під час зустрічі в Білому домі з високопоставленим радником північнокорейського лідера Кім Йонг Чолом.

Американські дипломати, як вважається, головну увагу приділяють угоді про можливе скасування ядерної і ракетної програм Північної Кореї. Однак багато активістів кажуть, що занепокоєння з приводу ядерної зброї не повинно переважати коштом ігнорування прав людини.

«Ми говоримо про один з найбільших у світі репресивних урядів, який Організація Об’єднаних Націй визнала відповідальним у злочинах проти людства, проти свого народу – отже усунення прав людини із списку тем переговорів не є ні відповідальним, ні етичним», заявив Філ Робертсон з правозахисної організації Human Rights Watch.

Робертсон додав, що права людини і ядерна програма взаємно пов’язані.

Дивіться також: «Велика сімка» обіцяє продовжувати підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України

​