Як світові ЗМІ називають Зеленського?

Думки, висловлені в рубриці «Моя Америка», передають погляди самих авторів і не відображають позицію «Голосу Америки».

Після того, як Володимир Зеленський став лідером першого туру президентських виборів в Україні, в інтернеті з'явився жарт про те, що тепер green card перейменують в zelenskiy card, тільки їздити по ній можна буде не в Америку, а в Росію. Це такий натяк на проросійський вектор Зеленського.

Одне і те саме слово може повідомляти різну інформацію в залежності від контексту і виконання. І комусь від слова «комік» цілком може бути не весело, а сумно

Але і асоціація з Америкою не випадкова. Зеленського називають «українським Трампом». Головний редактор «Ехо Москви» Олексій Венедиктов, зокрема, сказав: "Зеленський - це історія з Трампом у всіх сенсах. Коли Трамп висувався ще до праймеріз за два роки до виборів, все теж вважали, що він клоун. Власне, він поводився як клоун ... клоун за професією ", - сказав він.

А тепер трохи термінології. «Український Трамп» і «клоун» це номінації, тобто способи позначення персони, явища, процесу. Номінацією в лінгвістиці називають іменування і вичленення фрагментів дійсності. І за допомогою номінацій цю дійсність можна формувати. Наприклад, те, що сталося з Кримом, у світі називають анексією, тобто видом агресії, насильницьким приєднанням території. А в Росії - просто приєднанням, що формує у аудиторії образ події як законного, легального і логічного. Предмет може бути один, а значення - різні. Як писав дослідник мови і мислення Лев Виготський, якщо ми говоримо про Наполеона, «переможець у битві під Єною» не те ж саме, що «переможений при Ватерлоо».

Якими ж номінаціями наділяють Володимира Зеленського?

Його називають шоуменом, актором, навіть клоуном. Правда, Зеленський і сам каже, що він клоун.

Але найчастіше звучить номінація «комік». Як в російській пресі, так і в зарубіжній. Давайте подивимося на газетні заголовки на різних мовах.

Блумберг: «Комік в ролі президента? Час бути серйозним».

Тайм: «Комік лідирує на президентських виборах в Україні».

Бі-бі-сі: «Чому комік Зеленський - це реальна загроза Порошенко?»

Тепер перейдемо до франкомовної пресі.

«Хто такий Володимир Зеленський? Комік, який може стати президентом?»

«Комік, шоколадний король і газова принцеса - лідери президентських перегонів в Україні»

Італійські медіа:

«Голосування за президента України: комік Зеленський лідирує»

«Вибори в Україні: комік Зеленський на чолі»

І, нарешті, деякі російські заголовки:

«Кандидат-комік: Зеленський оголосив про участь в президентських виборах»

"Росіяни для нас не брати": комік Зеленський поспілкувався з ветеранами АТО»

«У лідери президентських перегонів вирвався комік Володимир Зеленський»

«Це не жарт: Комік Володимир Зеленський - головний український політик»

«Президент по приколу: національний проект коміка Зеленського»

При цьому багато хто відзначає, що номінація «комік» в зарубіжних ЗМІ здається нейтральною - просто як позначення роду діяльності. А в російських чомусь звучить принизливо. Чи обґрунтовані ці відчуття? І якщо так, то чому так відбувається? Це питання я задала філологу, культурологу Гасану Гусейнову. Він викладає давньогрецьку мову, а тому відразу звернув увагу на роль грецького кореня у всій цій історії.

«Є слова, які в різних мовах сприймаються по-різному. Хоча начебто один корінь, загальний грецький корінь. Але в російській мові, в російській розмовній мові, є слово «комік», яке вживають для того, щоб сказати, що людина дивна, дурнувата. Засоби масової інформації в Росії, офіційні канали, вони весь час якось хочуть підколоти України, мовляв, держава не справжня. За ось цим словом «комік» насправді ховається ще й, звичайно, у багатьох така заздрість, що в України виходить щось, що зовсім не виходить у Росії». Виходить, для того, щоб показати різне ставлення до однієї й тієї ж людини або явища, навіть не обов'язково підбирати різні слова. Одне і те саме слово може повідомляти різну інформацію в залежності від контексту і виконання. І комусь від слова «комік» цілком може бути не весело, а сумно.

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