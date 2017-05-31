Головну проблему життя у Києві підсумував одним реченням західний експерт

У місті чимало позитивних змін, але щоб ними насолодитись необхідні гроші

Дослідник впливового аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace Балаш Ярабік назвав стандарти життя головною темою для України. Ярабік, який досліджує та активно коментує перебіг реформ в Україні, заявив про це у Twitter.

"Залишаючи Київ, хочеться сказати: У місті чимало позитивних змін, але щоб ними насолодитись необхідні гроші. Головна тема в Україні: стандарти життя", - заявив Ярабік у середу.

Дослідник також твітував про свої враження від української столиці протягом певного часу.

"Тепер можу сказати, щоб бачив все у цьому житті: жебрак ідеальною англійською попросив у мене 10 гривень на каву. Що ж важко чимось дорікнути, тут безліч іноземців", твітував експерт Carnegie минулого тижня.

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