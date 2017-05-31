Спеціальні потреби

Мови
Україна

Головну проблему життя у Києві підсумував одним реченням західний експерт

У місті чимало позитивних змін, але щоб ними насолодитись необхідні гроші

Дослідник впливового аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace Балаш Ярабік назвав стандарти життя головною темою для України. Ярабік, який досліджує та активно коментує перебіг реформ в Україні, заявив про це у Twitter.

"Залишаючи Київ, хочеться сказати: У місті чимало позитивних змін, але щоб ними насолодитись необхідні гроші. Головна тема в Україні: стандарти життя", - заявив Ярабік у середу.

Дослідник також твітував про свої враження від української столиці протягом певного часу.

"Тепер можу сказати, щоб бачив все у цьому житті: жебрак ідеальною англійською попросив у мене 10 гривень на каву. Що ж важко чимось дорікнути, тут безліч іноземців", твітував експерт Carnegie минулого тижня.

Дивіться також: Державні реєстри в Україні планують перевести на інноваційну електронну платформу

Державні реєстри в Україні планують перевести на інноваційну електронну платформу. Відео
please wait
0:03:28
0:00:00 /0:03:28
Direct link

  • 16x9 Image

    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

    Підписатись

Facebook Forum

Інше за темою

Back to top
XS
SM
MD
LG