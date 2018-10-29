Найвищу за 30 років явку молоді на виборах до Конгресу США прогнозує опитування

Нове опитування показує, що явка молодих людей на проміжних виборах у США наступного тижня очікується на рівні, який не спостерігався протягом щонайменше 30 років. Про це пише видання The Atlantic.

Опитування проведене Гарвардським університетом передбачає, що явка на проміжних виборах у США серед молодих людей може бути історично високою. Їхні висновки, опубліковані в понеділок, можуть свідчити про те, що сплеск у політичній активності серед мілленіалів (народжених після 1981 року – ГА), який розпочався після виборів президента Дональда Трампа в 2016 році, досі триває.

40% молодих людей у віці від 18 до 29 років «обов'язково голосуватимуть» на майбутніх проміжних виборах

За результатами опитування Інституту політики Гарвардського університету, 40% молодих людей у віці від 18 до 29 років заявили, що вони «обов'язково голосуватимуть» на майбутніх проміжних виборах. Навіть якщо проголосує лише 22 відсотки цієї групи, це буде найвищим показником за щонайменше 32 роки.

За словами директора з питань опитування Інституту політики Джона Делли Волпе, за останні три десятиліття явка молоді на виборчу дільницю лише вдвічі перевищила 21% – у 1986 та 1994 роках. Делла Волпе говорить, що потенційна явка починає виглядати більше як на президентських виборах 2016 року, ніж на проміжних виборах 2014 року.

66% ймовірних виборців, яких опитали, віддають перевагу демократам, більш ніж удвічі більше, ніж тих, хто голосував би за республіканців.

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