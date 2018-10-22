Трамп обійшов Обаму за популярністю перед проміжними виборами у США

Трамп стабільно утримує підтримку на рівні 90% серед республіканських виборців

Рейтинг підтримки президента США Дональда Трампа напередодні важливих проміжних виборів у США перевищив рейтинг підтримки Барака Обами перед проміжними виборами 2010-го року. На це вказують результати опитування громадської думки NBC/Wall Street Journal.

Проміжні вибори США називають референдумом щодо довіри виборців до президента США Трампа, адже на них має вирішитись, чи вдасться Республіканській партії зберегти більшість у Палаті представників Конгресу США та яким буде вплив республіканців у Сенаті. Окремі представники Демократичної партії США заявляли, що у разі отримання більшості вони готові ініціювати імпічмент Дональда Трампа.

Відповідно до результатів опитування, рейтинг Трампа становить 47 відсотків. Рейтинг підтримки Обами напередодні проміжних виборів становив 45 відсотків. Станом на жовтень 2010-го року рейтинг підтримки Обами наблизився до найменшого рівня. В результаті проміжних виборів 2010-го року Демократична партія США втратила значну кількість крісел у Палаті представників Конгресу США та Сенаті.

Попри непопулярність Трампа серед Демократів, він стабільно утримує підтримку на рівні 90% серед республіканських виборців.

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