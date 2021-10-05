Міністерка фінансів США відмовилась від ідеї випуску монети у трильйон доларів, закликає Конгрес підвищити ліміт держборгу

Міністерка фінансів США Джанет Єллен у вівторок закликала Конгрес підняти верхню межу федерального боргу до 18 жовтня, щоб уникнути дефолту, але виступила проти використання лазівки у валютному законодавстві для розв'язання кризи.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", у вересні Єллен попередила законодавців США щодо «катастрофічних» наслідків, які можуть настати, якщо Конгрес до 18-го жовтня не підвищить встановлену законом межу держборгу або не зупинить дію обмежень щодо запозичення. За її словами, бездіяльність може призвести до мимовільної економічної рецесії і фінансової кризи.

В інтерв'ю CNBC Єллен сказала, що вона виступає проти випуску платинової монети в 1 трильйон доларів для виходу з кризи.

Ця ідея заснована на юридичній лазівці, яка дозволяє Мінфіну карбувати платинові монети будь-якої вартості на свій розсуд. Деякі прогресивні коментатори і законодавці-демократи запропонували випустити одну або кілька монет на 1 трильйон доларів, щоб вийти з глухого кута в питанні щодо збільшення верхньої межі боргу, який становить 28,4 трильйона доларів.

«Я проти цього, і не вважаю, що нам слід серйозно розглядати таку можливість», - сказала Єллен.

За її словами, такий крок рівноцінний тому, щоб попросити Федеральну резервну систему надрукувати гроші для покриття дефіциту, який Конгрес не бажає покривати за рахунок випуску нових боргових зобов'язань. «Це ставить під загрозу незалежність ФРС, об'єднуючи монетарну і фіскальну політику», - підкреслила вона.

Єллен додала, що це «призведе до зворотного результату» замість того, щоб продемонструвати, що Конгресу та адміністрації можна довіряти оплату державних витрат.

Відповідаючи на питання про те, чи готова вона підтримати так зване «бюджетне примирення» для збільшення ліміту без підтримки з боку республіканців, Єллен сказала: «Я за те, щоб справу було зроблено ... Ми повинні в рутинному порядку підвищувати стелю боргу щоразу, коли країна стикається з дефіцитом бюджету».

Єллен додала, що питання про те, як саме підвищити ліміт, повинні вирішувати спікер Палати представників Демократичної партії Ненсі Пелосі та лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер. «Я можу лише сказати, що вкрай важливо це зробити», - зазначила вона.

За словами Єллен, вона як і раніше вважає, що крайній термін для підвищення стелі боргу настане 18 жовтня, коли Міністерство фінансів вичерпає свої надзвичайні повноваження запозичення. До цього моменту у Мінфіну залишиться обмежена кількість грошових резервів, які будуть витрачені дуже швидко. За її словами, дефолт буде «катастрофічним» і викличе рецесію, яка поставить під загрозу статус долара як резервної валюти.

Між тим Демократична та Республіканська партія покладають одна на одну відповідальність за ризик дефолту США.

"Стратегія республіканців полягає у тому, щоб використовувати процедуру філібастеру, доки не настане дефолт по національному боргу. Лише вони відповідають за цю кризу", - заявив напередодні сенатор-демократ Дік Дурбін.

Натомість лідер республіканської меншості у Сенаті США Мітч Макконнелл напередодні звернувся із листом до президента Байдена. Макконнелл наголосив, що, на його думку, саме Демократична партія має взяти на себе відповідальність за підвищення верхньої межі державних запозичень, і що оскільки Демократична партія (яка має більшість в обох палатах Конгресу - прим. ГА) "прагне самостійно урядувати", то і піднімати ліміт запозичень вона повинна самостійно. На думку Макконнелла, Демократична парітя у стані підвищити ліміт без участі республіканців, і повинна взяти на себе відповідальнсть за порядок денний, який Республіканці відкидають.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Reuters, The Hill.

Дивіться також: Студія Вашингтон. Розслідування щодо офшорів – деталі, коментарі