Британський прогноз "гіршого варіанту" Брекзиту передбачає дефіцит харчів і ріст цін

У Великій Британії оприлюднено таємний урядовий документ з прогнозом ситуації в країні внаслідок можливого припинення членства у Європейському Союзі без угоди, яка мала б упорядкувати торговельно-економічні та інші зв’язки країни з 27-ма державами континенту.

Британія повинна офіційно вийти з ЄС 31 жовтня, хоча парламент схвалив спеціальну постанову, яка вимагає від уряду ще одного відкладення Брекзиту, якщо на той час не буде відповідної угоди з Євросоюзом.

Готовність громадськості та бізнесу до (Брекзиту) без угоди буде на низькому рівні і знизиться через відсутність чіткого рішення щодо форми виходу з ЄС...

Документ під назвою “Операція вівсянка” (Operation Yellowhammer) передбачає можливість великих затримок на транспортних маршрутах через протоку Ла-Манш, які загрожували б постачанню ліків і певних харчових продуктів, а також ймовірність протестів і загрози для громадському порядку.

Доступ до цього урядового документа на п’яти сторінках був відкритий у результаті спеціальної постанови парламенту, де склалася більшість депутатів, які виступають за відкладення Брезиту, якщо уряд Бориса Джонсона не досягне відповідної угоди з Брюсселем.

Політичні дискусії довкола оприлюднених планів відбуваються в умовах призупинення роботи парламенту, який має повернутися до сесійної роботи 14 жовтня.

Попередній уряд на чолі з Терезою Мей унаслідок майже дворічних переговорів з Євросоюзом опрацював угоду, яка обумовлювала вихід країни з ЄС, але парламент кількаразово відмовився її ратифікувати через застереження щодо змісту низки положень.

Протести й контрпротести будуть в різних місцях Сполученого Королівства і можуть забрати значну частину ресурсів поліції. Можливі також безпорядки та напруженість між громадами.

Урядовці наполягають, що ситуація, яка спрогнозована у документі “Операція вівсянка”, є лише частиною приготувань до гіпотетично найгірших обставин, а не очікуваною ситуацією.

Борис Джонсон заявив, що досягнення угоди з ЄС ще можливе й бажане, але також стверджував, що не буде знову відкладати Брекзит.

Джонсон та його соратники наполягають, що уряд буде готовий долати можливі негативні наслідки розриву з Євросоюзом і запевняють, що такі наслідки були б лише короткотерміновими.

“Операція вівсянка” застерігає про:

Кількаденні черги для вантажних автомобілів при переїзді з континенту

Підвищення цін на харчі та пальне

Зменшення обсягів певних харчових продуктів та сировини

Перебої у постачанні медикаментів

Згортання деяких підприємств

Протести, заворушення, напруженість

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