Британський парламент на перерві, а доля Брекзиту в руках Бориса Джонсона

Парламент Великої Британії 10 вересня розпочав п’яти тижневу перерву у сесійній роботі на тлі відчайдушних намагань владнати вихід країни з Європейського Союзу, що має відбутися 31 жовтня.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон, пропонуючи цю перерву, пояснював, що вона потрібна для підготовки подальшого плану роботи уряду й вироблення нового набору законопроектів.

Цей уряд більше не відкладатиме Брекзит.

Але опоненти Джонсона гучно заявляють, що прем’єр-міністр хотів позбутися перешкод з боку парламентарів у намаганнях будь-якою ціною домогтися втілення Брекзиту.

Перед тим як розійтися на перерву у роботі до 14 жовтня, парламентарі ухвалили терміновий закон, який забороняє урядові самовільно припиняти членство країни в ЄС без угоди між Лондоном та Брюсселем.

Парламентарі також знову відхилили пропозицію Бориса Джонсона оголосити дострокові вибори, оскільки опозиційні партії вважають, що для них краще, аби виборча кампанія відбувалася після ключової дати - 31 жовтня.

Борис Джонсон напередодні заявив, що він також зацікавлений в угоді з Євросоюзом, і що уряд використає перерву у роботі парламенту для активних переговорів з ЄС.

При цьому британський прем’єр-міністр повторив, що “цей уряд більше не відкладатиме Брекзит”.

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