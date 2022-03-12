Після блокування YouTube російських державних ЗМІ оглядачі побоюються заборони платформи у Росії

YouTube 11 березня розширила міжнародне блокування російських державних каналів, повідомляє "Радіо Свобода".

Найпопулярніший у світі сервіс потокового відео, який належить Google, заявив, що вторгнення Росії в Україну тепер підпадає під його політику щодо насильницьких подій, а матеріали, що її порушують, будуть видалені.

Інструкції YouTube «забороняють заперечувати, мінімізувати або баналізувати добре задокументовані події насильства, і ми видаляємо контент про вторгнення Росії в Україну, який порушує цю політику», йдеться на платформі для публікації відео. Раніше YouTube видалив кілька каналів, які належали російській інформаційній мережі Russia Today.

Коментуючи рішення Google, відомий британський актор Саша Барон Коен закликав соціальні мережі Instagram, Facebook, Twitter зробити те саме, та звинуватив їх у "допомозі Путіну".

"YouTube блокує російські державні ЗМІ на платформі. Засікайте час - скоро Росія заблокує YouTube, який був останнім реальним аванпостом для вільного виявлення громадськості в країні", - твітував напередодні Макс Седдон очільник бюро видання Financial Times у Москві.

Натомість інші коментатори відзначають, що монетизація контенту у YouTube підтримує незалежних, критичних щодо Кремля журналістів у Росії.

"Жахливе рішення. YouTube це надзвичайно важлива для незалежних ЗМІ у Росії платформа, і протягом останніх років дала можливість справді різноманітним голосам в країні отримати аудиторію, яка конкурувала з аудиторією державних телевізійних програм", - заявив оглядач Ділан Прімаков.

Як повідомляє ТАСС, у "Лізі безпечного Інтернету" Росії запропонували заблокувати Youtube на території Росії "за численні порушення законодавства".

Раніше "Роскомнадзор" звернувся до Google з вимогою припинити поширювати на території Росії "фейкову інформацію" про війну Росії проти України.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода".