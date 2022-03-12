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Після блокування YouTube російських державних ЗМІ оглядачі побоюються заборони платформи у Росії
YouTube 11 березня розширила міжнародне блокування російських державних каналів, повідомляє "Радіо Свобода".
Найпопулярніший у світі сервіс потокового відео, який належить Google, заявив, що вторгнення Росії в Україну тепер підпадає під його політику щодо насильницьких подій, а матеріали, що її порушують, будуть видалені.
Інструкції YouTube «забороняють заперечувати, мінімізувати або баналізувати добре задокументовані події насильства, і ми видаляємо контент про вторгнення Росії в Україну, який порушує цю політику», йдеться на платформі для публікації відео. Раніше YouTube видалив кілька каналів, які належали російській інформаційній мережі Russia Today.
Коментуючи рішення Google, відомий британський актор Саша Барон Коен закликав соціальні мережі Instagram, Facebook, Twitter зробити те саме, та звинуватив їх у "допомозі Путіну".
"YouTube блокує російські державні ЗМІ на платформі. Засікайте час - скоро Росія заблокує YouTube, який був останнім реальним аванпостом для вільного виявлення громадськості в країні", - твітував напередодні Макс Седдон очільник бюро видання Financial Times у Москві.
Натомість інші коментатори відзначають, що монетизація контенту у YouTube підтримує незалежних, критичних щодо Кремля журналістів у Росії.
"Жахливе рішення. YouTube це надзвичайно важлива для незалежних ЗМІ у Росії платформа, і протягом останніх років дала можливість справді різноманітним голосам в країні отримати аудиторію, яка конкурувала з аудиторією державних телевізійних програм", - заявив оглядач Ділан Прімаков.
Як повідомляє ТАСС, у "Лізі безпечного Інтернету" Росії запропонували заблокувати Youtube на території Росії "за численні порушення законодавства".
Раніше "Роскомнадзор" звернувся до Google з вимогою припинити поширювати на території Росії "фейкову інформацію" про війну Росії проти України.
У статті використано матеріали "Радіо Свобода".
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Під нові персональні санкції США потрапили депутати Держдуми РФ, посадовці, бізнесмени та члени їх родин
Державний департамент, Міністерство фінансів та Міністерство торгівлі США запровадили додаткові санкції проти російських посадовців, депутатів, бізнесменів та членів їхніх родин, через вторгнення в Україну. Публікації про "Подальше притягнення Кремля до відповідальності" та "Заходи щодо російських еліт" розміщено на сайті американського Держдепартаменту.
До нового санкційного переліку потрапила родина речника президента Росії Володимира Путіна, Дмитра Пєскова (персональні санкції проти Пєскова були введені раніше – ред.) – дружина Тетяна Навка та її діти – Микола і Ліза Пєскови.
Санкції також розширено щодо російського бізнесмена Віктора Вексельберга, статки якого перевищують 6 млрд дол. "Йдеться про блокування його активів, в тому числі літака і яхти. Загальна сума підсанкційного майна Вексельберга становить 180 млн дол", - повідомляють на сайті "Радіо Свобода".
Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив і про санкції проти 12 членів Держдуми Росії, «які керували процесом щодо визнання так званих «Донецької та Луганської народних республік». Це - Юрій Афонін, Євген Безсонов, Леонід Калашніков, Володимир Кашин, Микола Коломейцев, Олексій Куринний, Іван Мельников, Дмитро Новіков, Микола Осадчий, Казбек Тайсаєв, Геннадій Зюганов, а також спікер Держдуми В’ячеслав Володін.
Мінфін США також повідомив про персональні санкції щодо десяти членів правління другого за величиною російського банку - ВТБ. У цьому переліку, - Ольга Дергунова, Вадим Кулик, Валерій Лук’яненко, Анатолій Печатников, Наталія Кортікс, Максим Кондратенко, Еркін Норов, Святослав Островський, Дмитро П’янов та Юрій Андресов.
Уся американська нерухомості та активи у США, які належать підсанкційним особам, - будуть заморожені, - пояснюють на сайті Держдепартаменту. Також будуть заморожені будь-які фінансові операції цих осіб, включно із купівлею товарів і наданням послуг, що проходять через США. Під санкції також підпадають компанії, в яких 50% або більше відсотків належать одному чи кільком особам із списку.
Окрім того - США, "Велика сімка" та ЄС скасували для Росії статус "країни найбільшого сприяння у торгівлі".
У статті використано матеріали "Радіо Свобода".
Віце-президентка США у Польщі заявила, що війна Путіна ставить під загрозу ключові принципи щодо суверенітету та територіальної цілісності
Нове вторгнення Росії в Україну ставить під загрозу наріжні принципи важливості суверенітету та територіальної цілісності. Про це віце-президентка США Камала Гарріс заявила, звертаючись до американських та польських військових напередодні, повідомляє Білий дім.
У ході виступу Гарріс наголосила на важливості Статті 5 НАТО.
"У цей час російської агресії та війни Путіна, ми серйозно сприймаємо наше забов'язання захищати, у разі потреби, кожен дюйм території НАТО. Ось чому я тут, щоб посилити та підтвердити це забов'язання. Але ці чоловіки та жінки перебувають на місці, щоб забезпечити це по мірі необхідності", - заявила Гарріс.
У ході візиту до Польщі Гарріс заявила про передачу країні зенітно-ракетні комплекси Patriot.
Як повідомляв "Голос Америки", раніше віце-президента США Камала Гарріс у ході візиту до Польщі зустрілась з вимушеними переселенцями з України.
Як відзначається останній візит Гарріс до Європи став вже третім за останні 4 місяці.
У статті використано матеріали CNN.
- Голос Америки
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