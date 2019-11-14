"Нудний" імпічмент. ЗМІ не вражені свідченнями посадовців Держдепу, а республіканці та демократи розійшлися в оцінках

Республіканці та демократи по-різному оцінили вчорашні публічні слухання щодо початку процедури імпічменту президента США, на яких виступили високопосадовці Державного департаменту США Вільям Тейлор та Джордж Кент. Демократи наполягають на тому, що свідчення вчергове вказують на те, що президент США тиснув на Україну. Республіканці ж наголошують, що слухання показали, що свідки переповідають інформацію із вторинних джерел. Республіканці також твердять, що свідчення вказують на виправданість бажання Дональда Трампа розслідувати закиди про втручання з України у вибори у США та роботу сина Хантера Байдена в українській компанії Burisma.

Важливі, але нудні: слухання щодо імпічменту Трампа розпочались без сенсацій

При цьому низка впливових ЗМІ назвала слухання нецікавими.

"Важливі, але нудні: слухання щодо імпічменту Трампа розпочались без сенсацій", - твердить заголовок матеріалу інформаційної агенції Reuters.

"Аналіз: перші два свідки викликані у середу розповіли про схему президента Трампа, але їм бракувало харизми, щоб зацікавити широку громадськість", - пишуть NBC News.

У своїх свідченнях Тейлор розповів про те, що надання США військової допомоги Україні кілька місяців тому залежало від того, чи погодиться офіційний Київ розпочати розслідування щодо Burisma, української компанії, у якій працював Хантер Байден, син екс-віце-президента США та нинішнього конкурента Трампа на виборах Джо Байдена. При цьому Тейлор дав зрозуміти, що про зміст вказівок Трампа дізнався від інших.

Обов'язок президента перед американським народом - переконатись, що гроші платників подактів використовуються відповідально

Високопосадовець Державного департаменту США Джордж Кент у своїх свідченнях також висловив думку, що влада США не може проводити вибіркові, політично мотивовані розслідування, або переслідувати своїх політичних опонентів.

Республіканці, коментуючи свідчення вказують на те, що Тейлор, за власним зізнанням, не чув слів президента про які розповідає, а Кент підтвердив, що корупція в Україні є серйозною проблемою.

"Пан Кент підтвердив, що Україна має тривалу історію корупції. Пан президент дуже скептично ставився до цієї корупції. Обов'язок президента перед американським народом - переконатись, що гроші платників подактів використовуються відповідально", - твітує близький союзник Трампа конгресмен-республіканець Джим Джордан.

"Нічого не чув сам; ніколи не говорив з президентом Трампом; ніколи не говорив з Руді Джуліані; Ніколи не говорив з Міком Малвейні, керівником апарату Білого дому; не проводив перевірки щодо українського втручання у вибори 2016-го року. Як хтось взагалі може довіряти зірковому свідку ... на слухання щодо імпічменту?" - твітує про Вільяма Тейлора республіканць з Конгресового комітету з питань нагляду. Свідчення посла Тейлора не лишає сумнівів, що президент Трамп використовував офіційні інструменти, щоб примусити Україну втрутитись у наші вибори "Це був провал для Демократів", - заявила з приводу слухань конгресвумен-республіканка Еліз Стефанік. - Маємо наступні ключові факти: Україна отримала допомогу, розслідування щодо Байденів не відбулося. Ці факти говорять самі за себе". Демократи відреагували на слухання діаметрально протилежно. "Свідчення посла Тейлора не лишає сумнівів, що президент Трамп використовував офіційні інструменти, щоб примусити Україну втрутитись у наші вибори", - твітує конгресмен-демократ Тед Лью.

"Сьогодні ми у ході перших публічних слухань у розслідуванні щодо початку процедури імпічменту заслухали посла Тейлора та Джорджа Кента. Висновок: свідчення обох свідків підтверджують, що Трамп використав дану йому владу заради політичної вигоди", - йдеться у заяві Комітету Палати представників з питань розвідки, який очолює демократ Адам Шифф.

Поки невідомо, як на слухання відреагувало американське суспільство. Опитування оприлюднене у день слухань вказало, що 80% американців укорінені у своїх поглядах щодо імпічменту і навряд змінять їх. Попередні опитування зафіксували поділ підтримки імпічменту Трампа серед прихильників Демократичної та Республіканської партій. Демократи переважно підтримують імпічмент та усунення президента з посади.

Конгресмен-демократ Адам Шифф, який очолює Комітет з розвідки у Палаті представників, високо оцінив свідчення, які дали Вільям Тейлор та високопосадовець Держдепу Джордж Кент.

Шифф також наголосив, що не береться передбачити, яким буде рішення Конгресу у питанні імпічменту.

"Батьки-засновники були глибоко занепокоєні тим, що може відбутись, якщо обраний президент США двічі поставить свої інтереси вище за інтереси країни, пожертвує нашою національною безпекою заради політичних, або особистих інтересів, або піддасться іноземному впливу… Тож ми ухвалимо рішення. Я не берусь передбачити, яким воно буде … Одна із причин, через які ми хочемо, щоб ці слухання пройшли тепер у відкритому режимі... - ми хочемо, щоб американський народ зміг самостійно оцінити достовірність свідчень", - наголосив Шифф.

Раніше лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що у разі схвалення Палатою представників (там демократи становлять більшість) офіційного подання про імпічмент, Сенат його розгляне належним чином.

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