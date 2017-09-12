USAID знає, як змусити українські банки не дурити позичальників

Агентство США з міжнародного розвитку розробило проект закону про фінансового омбудсмена, що буде представлений у Верховній Раді наступного тижня.

Про це «Голосу Америки» сказав керівник проекту з трансформації фінансового сектору USAID.

Важливо, щоб змінилися підходи й практики як кредитодавців, так і позичальників

Омбудсмен вирішуватиме спори між банками і громадянами-позичальниками щодо проблемних споживчих кредитів. На міжнародній конференції, що відбулася у вівторок у Києві, розглядали пекучу проблему: як захистити права споживачів, які, спокушені рекламою, беруть у банках начебто «безплатні» кредити і виявляються ошуканими?

Наталя та Андрій вирішили взяти кредит у банку, надивившись рекламних роликів по телевізору. Як переконували в рекламі, споживчий кредит безкоштовний і дається під нуль відсотків річних.

ТЕЛЕРЕКЛАМА: Вітаю. У вас нуль відсотків по кредиту на 20 тисяч гривень!

Експерти USAID проаналізували кількасот рекламних матеріалів - на телебаченні, у метро, в оголошеннях газет. І всюди побачили одну й ту саму закономірність. Абсолютна більшість реклам не містять інформації стосовно вартості кредиту.

Про справжні процентні ставки позичальник дізнається зазвичай уже тоді, коли виникають проблеми зі сплатою. Тоді й виринають підводні камені, і за «безплатний кредит» часом доводиться платити в рази більше за позичену суму. Поскаржитись нікуди: хіба в той самий банк, який тебе ошукав...

Не дивно, що ринок споживчого кредитування в Україні мертвий, а серед українців побутує народна мудрість: не брати кредитів ніколи і ні за яких обставин.

Інформація часто не містить тієї реальної процентної ставки, яку повинен буде заплатити позичальник

Заступник керівника проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» Юлія Вітка каже, що не дуже добре відбувається інформування позичальників перед тим, як вони отримують кредит.

«Рідко надається інформація в письмовому вигляді. Інформація часто не містить тієї реальної процентної ставки, яку повинен буде заплатити позичальник. Тому що ми розуміємо, що можуть бути і приховані комісії, і додаткові платежі. Не часто все це перед кредитом висвітлюється».

На жаль, в Україні недостатньо уваги приділялося ставленню до позичальників», - заявив керівник проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» Роберт Бонд.

«Система зараз працює так, що, я сказав би, треба бути дурнем (не сповна розуму), аби піти в банк чи іншу фінансову установу і взяти кредит тут в Україні».

Треба бути дурнем (не сповна розуму), аби піти в банк чи іншу фінансову установу і взяти кредит тут в Україні

Міжнародні експерти кажуть - щоб економіка розвивалась, Україні потрібна нова прозора система фінансових послуг, де захищені права споживачів. Першим кроком має стати новий закон «Про споживче кредитування» та інститут фінансового омбудсмена.

«Встановлюючи нові стандарти щодо розкриття інформації, а також відкидаючи оманливі практики, цей новий закон має потенціал принести справедливість на ринок споживчого кредитування. Важливо також, щоб змінилися підходи й практики як кредитодавців, так і позичальників», - наголосила директор місії USAID Сюзан Косінскі Фрітц.

Дивіться також: 80-річний нобелівський лауреат, який народився у Золочеві, хоче допомогти «Батьківщині - Україні»

.