Заборону Трампа трансгендерам служити в армії підтримав Верховний суд США

Верховний суд США у вівторок дозволив президенту Дональду Трампу застосувати свою політику, яка заборонить певним трансгендерним людям приєднуватися або залишатися в армії. Судді заморозили рішення суду нижчої інстанції, які блокували план Трампа на конституційних підставах.

Адміністрація Трампа наводила аргумент «величезних медичних витрат і зривів» у випадку наявності трансгендерних військових

Консервативна більшість задовольнила запит адміністрації Трампа скасувати судову заборону, видану федеральними суддями проти політики, тоді як у судах нижчих інстанцій продовжується судовий процес.

Судові позови, які оскаржують цю політику, були подані в 2017 році групами, що виступають за громадянські свободи та права геїв і трансгендерів, від імені трансгендерних військовослужбовців, які зараз служать в армії, у тому числі деяких дислокованих за кордоном з десятками років досвіду в збройних силах, і трансгендерних людей, які прагнуть приєднатися до війська.

Трамп у 2017 році оголосив план заборонити трансгендерним людям служити в армії. Цим кроком президент розпочав рух у сторону зміни політики, оголошеної роком раніше за колишнього президента-демократа Барака Обами, яка дозволила їм уперше служити відкрито й отримувати медичну допомогу, щоб змінити стать.

Адміністрація Барака Обами уперше дозволила трансгендерним людям служити відкрито й отримувати медичну допомогу, щоб змінити стать коштом Міноборони

Адміністрація Трампа, яка також вдавалась до інших кроків, спрямованих на обмеження прав американців-трансгендерів, наводила аргумент «величезних медичних витрат і зривів» у випадку наявності трансгендерних військових.

Водночас дослідження, проведене в 2016 році в Пентагоні, завершене до рішення Обами, виявило, що будь-який вплив на вартість або військову готовність буде незначним. За підрахунками, в той час активно служили 2450 трансгендерних осіб.

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