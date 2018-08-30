У США – рекордний рівень задоволеності роботою з 2005 року

П'ятдесят один відсоток американських працівників заявляє, що вони були задоволені своїм працевлаштуванням у 2017 році. Це найвищий рівень задоволеності роботою з 2005 року, згідно зі звітом організації The Conference Board.

Як повідомляє видання Wall Street Journal, американці почуваються позитивніше щодо оплати праці та мають підвищене почуття забезпеченості роботою.

Звіт також показує розрив між задоволенням працівників із високою та низькою заробітною платою.

Працівники, які заробляють більше 75 тисяч на рік, більш задоволені, повідомляє WSJ. Майже 58 відсотків тих, хто перебуває за цією межею, повідомляють, що відчувають задоволення у той час, як 45 відсотків тих, хто нижче цього рівня, сказали, що почуваються так само.

Найвищий рівень задоволення був зареєстрований організацією в 1987 році – 61 відсоток. Нагадаємо, рівень безробіття досяг найнижчого рівня за майже 50 років у липні.

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