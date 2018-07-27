Економіка США продовжує рости найшвидше за чотири роки

Економіка США зросла на 4.1 відсоток у другому кварталі цього року, звітує Міністерство торгівлі. Це – найшвидший приріст ВВП за майже останні чотири роки. У першому кварталі цього року економіка зросла лише на два відсотки.

Президент Трамп говорить: ці цифри свідчать, що його підхід до економіки та відносин із партнерами працюють. "Прогнозують, що ми досягнемо найшвидшого рівня зростання за останні 13 років. Можливо, одна з найбільших перемог у цьому звіті - торговий дефіцит - питання, яке дуже близьке до мого серця, тому що світ нас грабував - зменшився на понад 50 мільярдів доларів".

Це - цифри за другий квартал цього року, коли Трамп лише погрожував тарифами. Деякі економісти кажуть, що частково зростання ВВП можна пояснити стрибком експорту американських товарів через побоювання наслідків торговельної війни. Експорт тільки сої навесні зріс на понад дев’ять тисяч відсотків.

Сьогодні митні тарифи на сою та інші американські продукти, які Китай запровадив у відповідь на американські, вже вступили в дію. І це вдарило по американських фермерах.

Виступаючи в аграрному штаті Айова, президент США спробував заспокоїти аграріїв досягненням угоди з ЄС: "Ми відкрили Європу. І це буде дуже добре для Європи, і це буде дуже добре для нас. І це буде дуже добре для фермерів, тому що ви тільки що отримали великий ринок".

Після переговорів у Вашингтоні у середу президент США Дональд Трамп та президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер оголосили, що вони більше не будуть запроваджувати додаткові мита на торгівлю між Америкою та Європою і намагатимуться скасувати вже існуючі.

Трамп відмовився від погроз запровадити нові мита на імпорт автомобілів та запчастин до них з ЄС, а Юнкер пообіцяв, що Євросоюз купуватиме американських товарів на додаткові мільярди доларів, зокрема сою та природний газ.

За день до зустрічі Міністерство сільського господарства США оголосило, що виділяє 12 мільярдів доларів на допомогу фермерам, які постраждали від мита.

Втім, кажуть фермери, фінансова підтримка не допоможе подолати довготерміновий негативний ефект митних тарифів. Майкл Слаттері, який вирощує сою, каже: "Для мене це величезна втрата, не лише тому, що ціни впали, а тому що у нас забрали ринок майбутнього".

Китай запровадив мито у відповідь на 545 найменувань американських товарів. Тож представники інших галузей, які стали заручниками політичних суперечок, цікавляться, чому допомагають лише фермерам.

Роберт Лайтгазер, працівник Міністерства торгівлі, каже: "На думку нашої Адміністрації, саме сільське господарство було основною мішенню у помсту за дії, до яких ми вдаємося, аби урівняти умови".

Також у четвер Дональд Трамп відвідав відкриття нового металургійного заводу у Граніт-Сіті, в штаті Іллінойс. У червні США запровадили 25-відсоткове мито на сталь і 10-відсоткове на алюміній з ЄС, Канади та Мексики. Таким чином адміністрація намагається відродити власну важку промисловість.

"Наша сталеливарна індустрія життєво важлива для нашої безпеки і процвітання. Якщо у вас немає сталі, то у вас немає країни. Сьогодні ми надсилаємо сигнал нашим противникам: дні крадіжки американських робочих місць та багатства закінчилися", - повідомив Трамп.

Економісти погоджуються: дані, оприлюднені Міністерством торгівлі, свідчать, що американська економіка - у гарному стані. Зокрема, безробіття – на історично низькому рівні. Втім, питання залишається: наскільки стійким є це зростання?

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