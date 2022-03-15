"Як за більшовиків". Світові ЗМІ, експерти говорять про загрозу дефолту Росії

В уряді США вважають, що дефолт за суверенним боргом Росії додасть ще більше проблем її економіці та фінансовій системі. Про це, посилаючись на джерело у Мінфіні США повідомляє інформація агенція Reuters.

«У разі дефолту, Росії все важче знаходити нових кредиторів, а ті, хто надасть позики, вимагатимуть більш високих відсоткових ставок, що призведе до подальшого виснаження російської економіки», – сказав чиновник.

Стаття у Bloomberg наводить слова Джонатана Пріна менеджера портфоліо у компанії Greylock Capital Associates, який каже, що дефолт Росії став би "монументальним".

"У доларовому вимірі, це буде найбільш значним дефолтом країни з ринковою економікою, що формується з часу дефолту Аргентини. У сенсі впливу на ширші ринки, це мабуть найбільш відчутний дефолт країни з ринковою економікою, що формується з часу дефолту самої Росії у 1998", - наводить слова Джонатана Пріна видання.

Видання вказує, що "через санкції, та різноманітні укази запроваджені Росією у відповідь, дефолту здається практично неможливо уникнути", та порівнює можливість дефолту Росії за зовнішнім боргом із подіями після Жовтенової революції у Російській імперії, "коли більшовики відмовились визнавати борг царя".

Експерт з реструктуризації боргів Лі Буххайт (Lee Buchheit - англ.) каже, що Росія може зіткнутись із особливо суворим ставленням кредиторів. "Україну підтримують майже всі, навіть серед зашкарублих інституційних інвесторів. Деякі з цих інвесторів можливо захочуть завдати удару за справу", - наводить його слова Bloomberg.

У середу Росія має виплатити 117 мільйонів доларів за єврооблігаціями. Міністерство фінансів РФ заявило, що може здійснити платежі в рублях, якщо санкції не дозволять платити в доларах – ринки можуть розцінити це як дефолт.

Через західні санкції Росія не може отримати доступу до великої частини активів в іноземній валюті свого Центробанку. Крім цього, накладено заборону на операції в доларах та євро з російськими фінансовими установами, які перебувають під санкціями, включаючи ЦБ РФ, що ускладнює будь-які платежі.

"До санкій, Росія вважалась однією із найбільш кредитоспроможних країн світу, з низькими рівнями боргу та значним експортом нафти та газу. Тепер вона вже завтра може оголосити дефолт", - пише голова московського бюро видання Financial Times Макс Седдон.

Видання відзначає, що виплати у рублях для більшості західних інвесторів становитимуть дефолт.

Шість із 15 російських бондів деномінованих у доларах та євро включать запасний варіант, який дозовляє виплати у рублях, але 2 бонди виплати по яких необхідно зробити у середу, до таких не належать", - пише видання.

У Financial Times відзначають, що інвесторам до Росії не доводиться сподіватись на реструктуризацію боргів через санкції і тому, "інесторам мабуть доведеться терпляче чекати, списавши свої російські бонди та чекаючись на деескалацію конфлікту в Україні, як могла би привести до послаблення санкцій".

"Дехто може захотіти швидше проголосувати за те, щоб вимагати негайної виплати та отримати судові рішення від суддів у США та Великій Британії, які дозволять спробувати заарештувати активи Росії закордоном, щоб збільшити тиск на Росію", - пише видання.

У виданні також нагадують, що останній повний дефолт Росії за зовнішнім боргом стався у 1918-му році.

Заступник міністра фінансів США Уоллі Адеємо раніше заявив на каналі CNBC, що вибір Росією способу виплати своїх боргів виснажить ресурси президента Володимира Путіна для продовження війни в Україні.

"Цей вибір, зрештою, поставить (Путіна) у становище, коли йому доведеться ухвалити рішення про те, продовжувати або зупинити вторгнення", - сказав Адеємо.

Представник Міністерства фінансів США заявив, що різке падіння цін на російські суверенні облігації, які зараз продаються по 20 центів і дешевше, свідчить про високу ймовірність дефолту.

Між тим міністр фінансів Росії Сілуанов раніше заявив, що Росії фактично оголошено дефолт країнами "які заморозити золотовалютні резерви, створюють складності з виконанням наших зобов'язань".

"По суті, це дефолт із боку західних країн, у яких зберігаються наші резерви. Країни-емітенти не виконали своїх зобов'язань перед Росією щодо розрахунків у валютах. Це чистий дефолт, всі ознаки цього очевидні", - наводить слова російського чиновника видання "Ведомости".

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Reuters, Bloomberg, Financial Times, "Ведомости".