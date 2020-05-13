Західний бізнес в Україні вітає ухвалення «антиколомойського» закону

Ухвалення закону, що робить неможливим повернення «Приватбанку» Коломойському, було умовою відновлення співпраці з МВФ. А співпраця з МВФ – один із найважливіших пріоритетів для бізнесу. Про це сказав «Голосу Америки» президент Американської торгової палати в Україні Андрій Гундер.

бізнес вітає сьогоднішнє рішення Верховної ради



«Співпраця з МВФ це такий собі знак схвалення для потенційних інвесторів; визнання, що Україна є надійним партнером. Тому бізнес вітає сьогоднішнє рішення Верховної ради, яка ухвалила в другому читанні та в цілому закон про банківську діяльність», – сказав Гундер.

За словами Гундера, у 2015-16 роках відбулося повномасштабне очищення банківської системи.

«Важливість прийнятого сьогодні закону полягає у тому, що акціонери збанкрутілих банків тепер не зможуть через суди повернути назад собі у власність свої ненадійні банки. А громадяни України зможуть бути впевнені, що їхні податки не підуть на компенсацію збитків цим недоброчесним власникам».

«Що ж до фінансової допомоги МВФ, то вона дасть новий імпульс реформам, допоможе економіці України вистояти в ці непрості часи», – наголосив президент Американської торгової палати.

«Питанням номер один для інвесторів» називає кредитування України з боку МВФ і засновниця та головна виконавча директорка американського інвестиційного фонду в Україні Horizon Capital Олена Кошарна.

«Важливо, щоб усі інвестори розуміли, що фінансова стабільність є, і що вона буде продовжуватися. Так само важливо розуміти, чи ми одні протистоїмо цій нинішній кризі, чи ми протистоїмо цій кризі разом з МВФ», – сказала Кошарна «Голосу Америки».

Сьогоднішнє успішне голосування в Раді неймовірно важливе для майбутнього України, – вважає головний редактор Ukraine Business News Джеймс Брук.

Як він сказав «Голосу Америки», «Це означає, що 5 мільярдів доларів МВФ надійдуть в Україну в наступні півтора-два роки. І вони тут дуже потрібні. Бо через пандемію коронавірусу дефіцит бюджету потроївся».

Зеленський зрозумів, що йому потрібні гроші МВФ



Як додав Брук, «Зеленський зрозумів, що йому потрібні гроші МВФ. І йому довелося на це піти – не дати Коломойському знову заволодіти «Приватбанком».

Націоналізація «Приватбанку» була вимушеним кроком попередньої влади, – нагадує професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. Удатись до такого кроку рекомендували багато міжнародних експертів та організацій, аби уникнути краху «Приватбанку», дефолту країни.

Зеленському довелося робити вибір у нинішній критичній економічній ситуації



Як каже Гарань, «Ми розуміємо, що Коломойський зараз намагався відіграти все назад. Але Зеленському довелося робити вибір у нинішній критичній економічній ситуації, загостреній пандемією. Або діяти на догоду Коломойському, або отримати ті гроші, які потрібні для виходу з економічного тупика. Очевидно, що Зеленський обрав варіант співпраці з МВФ».

Закон ухвалений, але історія ще не завершена, – вважає Гарань. Як він сказав «Голосу Америки»,

«Коломойський може спробувати наполягати на компенсації. Адже цим законом така можливість передбачена. І це, до речі, спростовує аргументи Юлії Тимошенко і «Батьківщини» – мовляв, не можна так просто взяти і відібрати; це більшовизм і порушення всіх прав. Ні, право власності не порушене. Власники можуть претендувати на компенсацію. Але ця компенсація має бути порахована належним чином, і у випадку з Коломойським вона може виявитись суто символічною. Адже не може бути так, що Коломойський довів банк до банкрутства, набив собі кишені за рахунок фіктивних схем, а потім ще й отримав за це компенсацію!»

Чи означає роль, яку відіграв у цій ситуації президент Зеленський, розрив його стосунків з Коломойським?



Чи означає роль, яку відіграв у цій ситуації президент Зеленський, розрив його стосунків з Коломойським?

Політолог Гарань радить дивитись канал 1+1 і робити висновки. На його думку, розриву не станеться, бо Коломойський розуміє, що насправді у цій ситуації у Зеленського не було вибору.

Натомість президент – вважає політолог – намагатиметься подати ухвалення «антиколомойського» закону як доказ своєї принциповості.

«Ми розуміємо, що насправді цієї принциповості по відношенню до олігархів нема. Адже ми бачили, на які Зеленський ішов поступки Коломойському з інших питань. Ми бачимо зростання впливу Ахметова, спробу під час пандемії фактично роздати області у вотчини одіозним олігархам. Але як піар Зеленський буде використовувати сьогоднішнє голосування у Верховній Раді, щоб показати, який він сильний президент. І можливо, йому це навіть вдасться», – сказав Гарань «Голосу Америки».

Дивіться також : Економічні втрати від COVID-19: наскільки все погано?