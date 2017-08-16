Заява Обами проти расизму стала однією з найпопулярніших у Twitter

Після насильства на мітингу в Шарлотсвіллі за участі білих націоналістів, яке призвело до трагічної загибелі людини, Барак Обама виступив з заявою у Twitter:

“Ніхто не народжується з ненавистю до іншої особи через колір шкіри, або через походження чи релігію...

Люди вчаться ненавидіти, і якщо вони навчаються ненавидіти, їх можна навчити і любити ...

так як любов більш природня для сердець людей, ніж навпаки», - сказав Обама, цитуючи колишнього президента Південно-Африканської Республіки Нельсона Мандели.

Твіт Барака Обами став одним з найпопулярнішим за історію Twitter, за статистичними даними сайту Favstar, який відслідковує статистику Twitter, повідомляють ЗМІ.

Твіт отримав більше 2,6 мільйони лайків, що є другим за популярністю після твіту Аріани Ґранде, написаного нею після кривавої терористичної атаки на її концерті в Манчестері. Твіт Барака Обами було поширено більше 1 мільйона разів, що є сьомим показником за всі часи існування Twitter.

На відміну від деяких інших президентів, Барак Обама повністю не відійшов від громадського життя і час від часу виступає з коментарями найбільш резонансних подій. Так, наприклад, Обама виступив з заявою після теракту в Манчестері, а також після того, як став відомий важкий діагноз хвороби сенатора Джона Маккейна.

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