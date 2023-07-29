Росія відчайдушно шукає підтримку і зброю для війни проти України – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія відчайдушно шукає підтримку та зброю, щоб продовжувати агресію проти України. Так очільник зовнішньополітичного відомства США відреагував на візит міністр оборони РФ Сергія Шойгу до Північної Кореї.

"Ми бачимо, як Росія відчайдушно шукає підтримки, зброї, де б вона її не знайшла, щоб продовжувати здійснювати свою агресію проти України", - сказав Блінкен.

"Ми бачимо це в Північній Кореї, ми бачимо це також в Ірані, який надав Росії багато безпілотників, які вона використовує для руйнування цивільної інфраструктури та вбивства мирних жителів в Україні", - додав Ентоні Блінкен під час свого візиту до Австралії.

Під час цієї ж прес-конференції також виступив міністр оборони США Ллойд Остін. Він, своєю чергою, наголосив, що американська допомога Тайваню не позначиться на підтримці України.

“Чи протиповітряна оборона, яку ми хочемо надати Тайваню, становить під загрозу наші зусилля з підтримки України? Коротка відповідь - ні. Ви пам’ятаєте, що робота, яку ми робимо на підтримку України, є міжнародною. Щомісяця, як ви знаєте, ми збираємо приблизно 50 країн разом, щоб справді детально розібратися в потребах України та якнайшвидше залучити підтримку, допомогу у сфері безпеки”, – цитує Ллойда Остіна агенція Reuters.

За словами Остіна, допомога Тайваню не змінює ситуації з допомоги Україні: "Що стосується Тайваню, то ми надаємо їм засоби оборони, відповідно до закону про відносини з Тайванем. Ми прагнемо допомогти їм отримати необхідні можливості для захисту. Отже, це не змінює те, що ми робили в минулому".

Як повідомляв Голос Америки , Сполучені Штати виділять пакет безпекової допомоги Тайваню з метою оборони від потенційного вторгнення Китаю.

Білий дім оприлюднив доручення президента Джо Байдена державному секретарю "спрямовувати вилучення до 345 мільйонів доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та навчання для надання допомоги Тайваню".

Блінкен в Австралії додав про абсолютну необхідність працювати над збереженням статус-кво, коли йдеться про Тайвань і гарантувати, що “ніхто в односторонньому порядку не братиме участі в діях, які можуть порушити цей статус-кво”.