Названо найнебезпечнішу для журналістів країну світу

Організація Комітет захисту журналістів (CPJ) напередодні оприлюднила дослідження під назвою "Безкарне вбивство" щодо ситуації із притягненням до відповідальності винних у вбивствах журналістів, у якому також наводиться "Рейтинг безкарності". Рейтинг називає Сомалі "найгіршою країної світу, вже 5-й рік поспіль. Росія посідає 10-те місце у рейтингу, який відзначає, що протягом останніх 10 років у країні "абсолютно безкарно" було вбито 9-ох журналістів. На поточний момент цього року найбільш небезпечною для журналістів країною стала Мексика, де було вбито 5-х журналістів.

Доповідь також висловлює занепокоєння, що насильство проти ЗМІ протягом останнього часу спостерігається у регіонах світу, які раніше вважались безпечними для ЗМІ. Як приклади наводяться вбивство блогера на Мальті у 2017-му році, та вбивство журналіста у Словаччині у 2018-м році. В обох випадках винних не було притягнуто до відповідальності.

Доповідь CPJ відзначає, що протягом останніх 10 років у світі через їх професійну діяльність було вбито 318 журналістів. У 243 випадках винуватці злочинів лишились безкарними. CPJ також закликала забезпечити правосуддя щодо журналістів у світі.

Між тим Міжнародна федерація журналістів закликала до боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів в Україні та відзначила, що жодне вбивство журналіста в Україні не розслідуване в повному обсязі. Партія «Слуга народу» пообіцяла зробити «все можливе, аби журналісти, які живуть і працюють в Україні, почували себе в безпеці та дійсно були четвертою владою, що допомагає робити країну кращою».

«Опозиційна платформа – За життя» нагадала про вбивство українських журналістів Олеся Бузини й Павла Шеремета й закликала «припинити цькування незалежних видань і телеканалів і почати боротьбу зі злочинцями».

Інші парламентські фракції наразі не виступали зі зверненнями з нагоди Міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів.

Посольство США в Україні закликало «до справедливості стосовно сімей Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета та інших журналістів, які трагічно втратили життя, сміливо шукаючи правди».

У дипломатичному представництві Сполучених Штатів також закликали Росію та підтримуваних нею бойовиків негайно звільнити українських журналістів, несправедливо затриманих за роботу на сході України та у Криму. На Донбасі в полоні бойовиків перебувають автори Радіо Свобода Станіслав Асєєв та Олег Галазюк.

У Сімферополі в анексованому Росією Криму підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд засудив автора проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Миколу Семену до двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в Києві загинув журналіст Павло Шеремет. Вбивство кваліфікували як умисне. Ні вбивць, ні замовників не знайдено.

Бузину вбили 16 квітня 2015 року в Києві у дворі багатоквартирного будинку, в якому він жив. 18 червня 2015 року за підозрою у вбивстві затримали Андрія Медведька й Дениса Поліщука. Їх арештували. У грудні 2015 року Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід для них на домашній арешт. Обидва не визнають своєї провини. Судовий розгляд справи щодо вбивства журналіста супроводжується мітингами представників націоналістичної організації С14, до якої належать обидва підозрюваних, та ін. Мати Бузини у ході судових процесів заявила, що захист підозрюваних систематично затягує розгляд справи.

Журналіст, засновник інтернет-видання «Українська правда» Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі в Київській області було виявлено обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, належало журналістові. За вбивство Георгія Гонгадзе засудили до довічного ув’язнення колишнього керівника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, та засуджено до різних строків позбавлення волі колишніх співробітників міліції Миколу Протасова (13 років позбавлення волі, помер у тюрмі), Валерія Костенка та Олександра Поповича (12 років позбавлення волі).

З нагоди Міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів у представництві США в ООН відбувся круглий стіл за участі американських дипломатів, Агенції США з глобальних медіа, Комітету захисту журналістів, та Групи підтримки захисту журналістів (Group of Friends for the Protection of Journalists).

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