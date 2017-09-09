Вікно в Америку-Нобелівський лауреат вдячний українській родині.

НАЖИВО. Вікно в Америку! - Подивіться унікальну історію про те, як мужність українців із Золочіва врятувала життя майбутньому лауреату Нобелівської премії. Роалд Гофман згадує роки проведені на горищі, ховаючись від нацистів. - Побувайте на фестивалі, який організовують діти українських іммігрантів, які зробили кар‘єру граючи ірландську музику з українським присмаком. Історія великої української родини за життям якої «Вікно в Америку» спостерігає вже понад 20 років. ТЕЛЕ ЕФІР. 5-Й канал. Субота 21:30, неділя 9:30. UA ПЕРШИЙ. Понеділок 17:40.