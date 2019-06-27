Держдеп: Росія продовжує ігнорувати заклики ПАРЄ зупинити агресію в Україні

Росія повертається до ПАРЄ, хоча продовжує ігнорувати рішення цієї організації. Так прокоментували повернення російської делегації до ПАРЄ в Державному департаменті США на запит Української служби "Голосу Америки".

"Ми поділяємо занепокоєння, висловлене Україною та іншими членами Ради Європи стосовно того, що Росія продовжує ігнорувати резолюції ПАРЄ, що закликають її припинити агресію проти України", - зазначили у Держдепі.

Американське зовнішньополітичне відомство принагідно закликало Росію "поважати принципи Статуту ООН та Гельсінського заключного акту, припинити окупацію Криму і повною мірою виконувати зобов'язання в сфері захисту прав людини".

Раніше рішення ПАРЄ поновити в правах російську делегацію прокоментував тимчасового повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. Він заявив, що США переконували європейців цього не робити, а тепер наполягають на тому, щоб до роботи в ПАРЄ не приступив жоден росіянин, який перебуває під санкціями США чи ЄС.

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