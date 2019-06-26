Що США робитимуть у відповідь на повернення Росії до ПАРЄ – експерти

Помилкою називають рішення ПАРЄ пр повернення Росії до роботи цієї організації колишні посли США в Україні Джон Гербст та Стівен Пайфер. У вівторок 118 голосами проти 62 ПАРЄ підтримала резолюцію, яка дозволяє Росії повернутися в цю організацію без виконання нею міжнародних зобов’язань.

«Я вірю, що Парламентська Асамблея Ради Європи зробила помилку. За останні 5 років Росія ніяк не реагувала на резолюції ПАРЄ. Вона напала на країну, яка також є членом ПАРЄ, незаконно анексувала Крим і продовжує вести війну у Східній Україні», - говорить експерт Центру міжнародної безпеки та співробітництва Стенфордського університету Стівен Пайфер.

На думку директора Євразійського Центру Атлантичної ради Джон Гербста, рішення ПАРЄ послаблює країни, відповідальні за це рішення, а також демонструє Кремлю, що їхні ганебні дії залишатимуться без наслідків.

Щодо мотивів цього кроку, Пайфер вказує на дві групи делегацій ПАРЄ, які виходили з різних розрахунків.

«Одна група із симпатією ставиться до позиції Росії. Вони хотіли, щоб Росія повернулася. У другій групі незадоволені діями Росії, але побоювалися, що якщо Росія не є членом ПАРЄ, певні правозахисні механізми, як суд з прав людини, не буде доступний російським громадянам».

Вони сподіваються, що через залучення Росії до діалогу, напруження спаде і з часом ситуація вирішиться.

Але цей підхід є хибним, говорить колишній високопосадовець Пентагону, а нині – старший директор Центру Дипломатії та Глобального залучення Пенн-Байдена Майкл Карпентер.

«Вони сподіваються, що через залучення Росії до діалогу, напруга спаде і з часом ситуація вирішиться. На жаль, я думаю, що це дуже недалекоглядно. Я думаю, що керівництво Кремля дуже агресивне, з нео-імперським баченням, і воно буде продовжувати переслідувати свої інтереси, підриваючи західні демократії».

Також, каже він, на це рішення вплинув і тиск ділового лобі, яке існує в кожній із цих країн, яке хоче повернутися до бізнесу в Росії та саме перебуває під тиском російських компаній.

Водночас, говорять експерти, президента України Володимира Зеленського важко звинувачувати в цьому розвитку подій, бо рішення про повернення Росії в ПАРЄ перебувало на порядку денному цієї організації вже кілька місяців. А от той факт, що лідери Франції та Німеччини провели із ним офіційні зустрічі незадовго до голосування, зашкодило Зеленському.

«Це несправедливо стосовно Зеленського, але також демонструє, наскільки це було непродумано. Я знаю, що незалежно від того, які в нього можуть бути недоліки, Меркель та Макрон хочуть, аби він був успішним. Чому вони дозволили крок, який негативно позначиться на Зеленському?», - дивується Гербст.

«Він не міг переконати лідерів Франції та Німеччини змінити їх рішення і це не його провина. І це їхня провина через те, що вони зробили серйозну політичну помилку», - каже Карпентер.

Сполучені Штати, вустами тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора, висловили свою опозицію. Кажуть, переконували європейців цього не робити, а тепер наполягають на тому, щоб до роботи в ПАРЄ не приступив жоден росіянин, який перебуває під санкціями США чи ЄС. Експерти сподіваються, що це - разовий випадок, а не початок тенденції зі зняття санкцій з Росії.

«Санкції проти Росії щойно поновили, кілька тижнів тому. Не думаю, що незабаром санкційний режим впаде. Але, очевидно, деякі країни-члени РЄ, включно із Італією, Австрією та Угорщиною, хочуть, аби санкції з Росії були зняті. Їхній успіх в цьому буде залежати від керівництва Франції та Німеччини та інших великих країн у протистоянні цим намірам», - говорить Карпентер.

«Минулого тижня я був у Берліні, де зустрівся із німецькими високопосадовцями. І вони, як виглядало, дотримувалися позиції, що перед тим, як ЄС почне рухатися у напрямку зняття санкцій з Росії, Москва має змінити свою політику. І вони були переконані, що ЄС залишитиме санкції», - розповів Пайфер.

Сполучені Штати, говорить колишній посол США в Україні Джон Гербст, зроблять усе, щоб санкції залишалися в силі. І, можливо, були додані нові.

«Я знаю, що США будуть працювати над тим, аби переконатися, що це окремий випадок, який не матиме наслідків у майбутньому. Я думаю, що існує реальна ймовірність, що ця Адміністрація чи Конгрес запровадять санкції проти компаній, залучених до проекту Північний потік -2. Для мене це боягузливе рішення ПАРЄ – додатковий фактор, щоб США запровадили санкції на Північний потік -2».

Водночас, кажуть експерти, це є великою поразкою для самої Ради Європи, бо підриває її моральний авторитет та принципи, на яких заснована ця організація.

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