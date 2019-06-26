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Україна

Що США робитимуть у відповідь на повернення Росії до ПАРЄ – експерти

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Помилкою називають рішення ПАРЄ пр повернення Росії до роботи цієї організації колишні посли США в Україні Джон Гербст та Стівен Пайфер. У вівторок 118 голосами проти 62 ПАРЄ підтримала резолюцію, яка дозволяє Росії повернутися в цю організацію без виконання нею міжнародних зобов’язань.

«Я вірю, що Парламентська Асамблея Ради Європи зробила помилку. За останні 5 років Росія ніяк не реагувала на резолюції ПАРЄ. Вона напала на країну, яка також є членом ПАРЄ, незаконно анексувала Крим і продовжує вести війну у Східній Україні», - говорить експерт Центру міжнародної безпеки та співробітництва Стенфордського університету Стівен Пайфер.

На думку директора Євразійського Центру Атлантичної ради Джон Гербста, рішення ПАРЄ послаблює країни, відповідальні за це рішення, а також демонструє Кремлю, що їхні ганебні дії залишатимуться без наслідків.

Щодо мотивів цього кроку, Пайфер вказує на дві групи делегацій ПАРЄ, які виходили з різних розрахунків.

«Одна група із симпатією ставиться до позиції Росії. Вони хотіли, щоб Росія повернулася. У другій групі незадоволені діями Росії, але побоювалися, що якщо Росія не є членом ПАРЄ, певні правозахисні механізми, як суд з прав людини, не буде доступний російським громадянам».

Вони сподіваються, що через залучення Росії до діалогу, напруження спаде і з часом ситуація вирішиться.
ст. директор Центру Дипломатії та Глобального залучення Пенн-Байдена Майкл Карпентер

Але цей підхід є хибним, говорить колишній високопосадовець Пентагону, а нині – старший директор Центру Дипломатії та Глобального залучення Пенн-Байдена Майкл Карпентер.

«Вони сподіваються, що через залучення Росії до діалогу, напруга спаде і з часом ситуація вирішиться. На жаль, я думаю, що це дуже недалекоглядно. Я думаю, що керівництво Кремля дуже агресивне, з нео-імперським баченням, і воно буде продовжувати переслідувати свої інтереси, підриваючи західні демократії».

Також, каже він, на це рішення вплинув і тиск ділового лобі, яке існує в кожній із цих країн, яке хоче повернутися до бізнесу в Росії та саме перебуває під тиском російських компаній.

Водночас, говорять експерти, президента України Володимира Зеленського важко звинувачувати в цьому розвитку подій, бо рішення про повернення Росії в ПАРЄ перебувало на порядку денному цієї організації вже кілька місяців. А от той факт, що лідери Франції та Німеччини провели із ним офіційні зустрічі незадовго до голосування, зашкодило Зеленському.

«Це несправедливо стосовно Зеленського, але також демонструє, наскільки це було непродумано. Я знаю, що незалежно від того, які в нього можуть бути недоліки, Меркель та Макрон хочуть, аби він був успішним. Чому вони дозволили крок, який негативно позначиться на Зеленському?», - дивується Гербст.

«Він не міг переконати лідерів Франції та Німеччини змінити їх рішення і це не його провина. І це їхня провина через те, що вони зробили серйозну політичну помилку», - каже Карпентер.

Сполучені Штати, вустами тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора, висловили свою опозицію. Кажуть, переконували європейців цього не робити, а тепер наполягають на тому, щоб до роботи в ПАРЄ не приступив жоден росіянин, який перебуває під санкціями США чи ЄС. Експерти сподіваються, що це - разовий випадок, а не початок тенденції зі зняття санкцій з Росії.

«Санкції проти Росії щойно поновили, кілька тижнів тому. Не думаю, що незабаром санкційний режим впаде. Але, очевидно, деякі країни-члени РЄ, включно із Італією, Австрією та Угорщиною, хочуть, аби санкції з Росії були зняті. Їхній успіх в цьому буде залежати від керівництва Франції та Німеччини та інших великих країн у протистоянні цим намірам», - говорить Карпентер.

«Минулого тижня я був у Берліні, де зустрівся із німецькими високопосадовцями. І вони, як виглядало, дотримувалися позиції, що перед тим, як ЄС почне рухатися у напрямку зняття санкцій з Росії, Москва має змінити свою політику. І вони були переконані, що ЄС залишитиме санкції», - розповів Пайфер.

Сполучені Штати, говорить колишній посол США в Україні Джон Гербст, зроблять усе, щоб санкції залишалися в силі. І, можливо, були додані нові.

«Я знаю, що США будуть працювати над тим, аби переконатися, що це окремий випадок, який не матиме наслідків у майбутньому. Я думаю, що існує реальна ймовірність, що ця Адміністрація чи Конгрес запровадять санкції проти компаній, залучених до проекту Північний потік -2. Для мене це боягузливе рішення ПАРЄ – додатковий фактор, щоб США запровадили санкції на Північний потік -2».

Водночас, кажуть експерти, це є великою поразкою для самої Ради Європи, бо підриває її моральний авторитет та принципи, на яких заснована ця організація.

Дивіться також: Рішення ПАРЄ щодо Росії – реакція киян

Рішення ПАРЄ щодо Росії – реакція киян. Відео
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Рішення ПАРЄ щодо Росії – реакція киян. Відео

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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