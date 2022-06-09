Палата представників ухвалила законопроект про контроль над зброєю після смертей у штатах Нью-Йорк, Техас

У середу Палата представників прийняла широкомасштабний законопроект про контроль над зброєю у відповідь на нещодавні масові стрілянини в Буффало, штат Нью-Йорк, і Увальді, штат Техас, який підвищить вікове обмеження для придбання напівавтоматичної гвинтівки та заборонить продаж магазинів для патронів з місткістю більше 15 патронів.

Закон був прийнятий переважно голосуванням за партійною приналежністю: 223 – за (з них лише 5 республіканці) та 204 – проти (2 демократи). Він майже не має шансів стати законом, оскільки Сенат веде переговори, спрямовані на покращення програм психічного здоров’я, посилення безпеки в школах та посилення перевірки даних. Але законопроект Палати представників дає законодавцям від Демократичної партії можливість визначити для виборців у листопаді, як вони дотримуються політики, яку, як показують опитування, широко підтримують їх виборці.

"Ми не можемо врятувати кожне життя, але мій Боже, чи не варто нам спробувати? Америка, ми чуємо вас, і сьогодні в Палаті представників ми вживаємо заходів, яких ви вимагаєте", - сказала демократка Вероніка Ескобар, представниця Техасу. "Зверніть увагу на те, хто з вами, а хто ні."

Поштовх відбувся після того, як комітет Палати представників заслухав жахливі свідчення нещодавніх жертв стрілянини та членів сімей, у тому числі 11-річної Міа Серрільо, яка вкрила себе кров'ю мертвого однокласника, щоб уникнути розстрілу в початковій школі міста Увальді.

Цикл масових розстрілів у Сполучених Штатах рідко спонукав Конгрес діяти. Але розстріл 19 дітей і двох вчителів в Увальді відновив зусилля таким чином, що законодавці з обох сторін заговорили про необхідність реагування.

"Відповідь полягає не в тому, щоб знищити Другу поправку, але саме туди хочуть йти демократи", - сказав конгресмен Джим Джордан, республіканець з Огайо.

Дії Сенату

Робота з пошуку спільної мови здебільшого відбувається в Сенаті, де для підписання законопроекту знадобиться підтримка 10 республіканців. Майже десяток сенаторів від Демократичної партії та республіканців зустрілися протягом години в середу, сподіваючись досягти рамок для компромісного законодавства до кінця тижня. Учасники сказали, що потрібні додаткові розмови щодо плану, який передбачає скромні кроки.

Ознакою політичної небезпеки, яку становить для республіканців участь у спробах приборкати зброю, є тої факт, що п’ять із шести провідних учасників переговорів від Республіканської партії Сенату не чекають переобрання до 2026 року. Шостий, Пет Тумі з Пенсільванії, йде на пенсію в січні. Також примітно, що жоден із шести не претендує на висунення від Республіканської партії в президенти.

Хоча Корнін наголосив, що переговори серйозні, він не приєднався до хору демократів, які стверджують, що контури угоди можуть бути досягнуті до кінця цього тижня. Він сказав журналістам у середу, що вважає досягнення угоди до того, як Конгрес почне перерву наприкінці червня, «бажаною метою».

Законопроект Палати представників об’єднує різноманітні пропозиції, які демократи внесли до нещодавніх стрілянини в Буффало та Увальді. За словами влади, підозрюваним у стрілянині в школі в Увальді та супермаркеті Буффало було всього 18 років, коли вони купили напівавтоматичну зброю, використану для нападів. Законопроект підвищить мінімальний вік для покупки такої зброї до 21 року.

"Людина, молодша 21 року, не може купувати Budweiser. Ми не повинні дозволяти людині, молодшій 21 року, купувати військову зброю AR-15", - сказав представник Тед Л’ю, демократ від Каліфорнії.

Республіканці зазначили, що минулого місяця рішення апеляційного суду США визнало заборону Каліфорнії на продаж напівавтоматичної зброї дорослим віком до 21 року неконституційною.

"Це неконституційно і це аморально. Чому це аморально? Тому що ми кажемо 18-, 19- та 20-річним підліткам реєструватися на призов. Ви можете піти вмирати за свою країну. Ми очікуємо, що ви захищайте нас, але ми не дамо вам інструментів, щоб захистити себе та свою сім’ю», – сказав представник Томас Массі, республіканець від Кентуккі.

Безпечне зберігання

Законопроект Палати представників також містить стимули, спрямовані на збільшення використання пристроїв безпечного зберігання зброї, і передбачає покарання за порушення вимог безпечного зберігання, передбачаючи штраф і позбавлення волі на строк до п’яти років, якщо зброя не зберігається належним чином і згодом використовується неповнолітньою особою, щоб поранити чи вбити себе чи іншу особу.

Це також ґрунтується на розпорядженні адміністрації Байдена, що забороняє швидкодіючі пристрої та "гармати-привиди", які збираються без серійних номерів.

Очікується, що в четвер Палата представників також схвалить законопроект, який дозволить сім’ям, поліції та іншим особам просити федеральні суди наказати вилучити вогнепальну зброю у людей, які, як вони вважають, мають надзвичайний ризик заподіяти шкоду собі чи іншим.

Дев’ятнадцять штатів і округ Колумбія зараз мають такі звані «закони про червоний прапор». Відповідно до законопроекту Палати представників, суддя може видати наказ про тимчасове вилучення та зберігання вогнепальної зброї до тих пір, поки не буде проведено слухання, щоб визначити, чи потрібно повернути вогнепальну зброю чи зберігати її протягом певного періоду.