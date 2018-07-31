Росію запідозрили у нових спробах впливу через Facebook попри думку самої компанії – NYT

Компанія Facebook готується оголосити, що вона виявила скоординовану політичну кампанію впливу, з десятками підроблених облікових записів і сторінок, які, як вважається, займаються політичною діяльністю напередодні проміжних виборів, що мають відбутися в листопаді, за словами трьох людей, які поінформовані про це, повідомляє видання The New York Times.

Цього тижня в рамках серії брифінгів на Капітолійському пагорбі компанія повідомила законодавцям, що вона виявила кампанію впливу в рамках своїх розслідувань щодо втручання у вибори. Вона не змогла пов'язати облікові записи з Росією, чия Internet Research Agency була в центрі обвинувального висновку на початку цього року за втручання у вибори 2016 року, однак офіційні особи заявили Капітолійському пагорбу, що Росія, можливо, була задіяна, на думку двох чиновників.

Очікується, що Facebook оголосить свої висновки у другій половині дня у вівторок. Компанія співпрацює з розслідуванням ФБР.

Після того, як компанія виявилася неготовою до кампанії Internet Research Agency, спрямованої на використання соціальних медіа для сіяння розбрату перед президентськими виборами 2016 року, Facebook намагається уникнути повторної катастрофи в 2018 році. Компанія розширила свою команду з питань безпеки, найнявши експертів із боротьби з тероризмом та завербувавши на роботу працівники із дозволами державної безпеки.

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