Залужний і Міллі зустрілись у Польщі, "обмінялися точками зору та оцінками"

Сполучені Штати серйозно занепокоєні тим, що Лачинський коридор перекрито вже більше 30 днів, що створює значну нестачу продовольства, медичних засобів та інших товарів у Нагірному Карабасі. Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер озвучив заклик США до Азербайджану і Вірменії “відновити змістовні переговори для вирішення їхніх суперечок”.

Майкл Карпентер також закликав Росію та Азербайджан негайно відновити безперешкодний транзит Лачинським коридором, відповідно до попередніх зобов’язань, які чітко включають гарантії безпеки осіб, транспортних засобів і вантажів, що рухаються Лачинським коридором в обох напрямках.

"Тривале перекриття руху приватного і комерційного транспорту цією дорогою може мати серйозні гуманітарні наслідки для людей, які проживають у Нагірному Карабасі, - каже Карпентер. - Ми дякуємо Міжнародному Комітету Червоного Хреста за надання надзвичайно важливої допомоги та закликаємо Азербайджан забезпечити дотримання особистих прав, безпеки та добробуту населення, яке проживає в цьому районі”.

Посол нагадав, що усі держави-учасниці ОБСЄ зобов’язані захищати безпеку людей на своїй території, незалежно від їх етнічного походження.

“У нас є великий інструментарій, який можна використати в цьому конфлікті, і ми повинні обговорити, як ми можемо це зробити”, - додав Карпентер, коментуючи конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

На його думку, мирна угода є єдиним правильним шляхом до тривалого миру на основі нормалізації відносин і взаємного визнання. Азербайджан і Вірменію також закликали розслідувати ймовірні жорстокі злочини, а винних притягнути до відповідальності.