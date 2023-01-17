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Європейські лідери у Давосі висловлюють оптимізм щодо "Леопардів 2" для України
Надання Україні наступальної зброї - одне з нагальних питань під час обговорень на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Зокрема, лідери Польщі та Литви заявили, що вони оптимістично налаштовані у питанні, чи дозволить Німеччина експортувати танки Leopard 2 в Україну.
"Якщо ми все ще надсилаємо багато військової техніки для захисників України, найсучаснішої військової техніки, у них все ще є потенціал, щоб зупинити росіян", – заявив президент Польщі Анджей Дуда у Давосі.
Як пише CNN, відповідаючи на запитання про його очікування з боку Берліна, президент Польщі сказав: "Ми сподіваємося, що виробник танків, Німеччина, також візьме участь у цій, як на мене, дуже гарній ідеї. Володимир Зеленський кілька разів просив мене про цю військову підтримку, він сказав мені, Анджею, нам потрібні сучасні танки, тому що це єдиний спосіб зараз зупинити російське вторгнення".
При цьому президент Литви Гітанас Науседа сказав, що "хтось повинен очолити це, ухвалити рішення, щоб підтримати Україну", відповідаючи на питання про розбіжності в Альянсі.
"Я твердо вірю, що канцлер Шольц вирішить це питання, і я був свідком дуже важливого переломного моменту в мисленні Німеччини", - додав президент Литви.
Міністр закордонних справ Фінляндії у Давосі заявив, що сподівається, що буде ухвалене рішення про постачання танків Leopard 2 в Україну, і його країна готова брати участь у цьому.
"Зараз ми перебуваємо в інтенсивних дискусіях щодо того, що ще ми можемо зробити як Європейський Союз, Північні країни, щоб допомогти Україні, - сказав Пекка Гаавісто. - Триває дискусія щодо танків Leopard 2. Я сподіваюся, що це рішення дійсно буде ухвалене, і Фінляндія точно готова зіграти свою роль у цій підтримці".
Виступаючи у Давосі, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що з часу початку війни Росії в Україні 24 лютого були вбиті понад 9000 мирних жителів, у тому числі 453 дитини.
"Ми зареєстрували 80 тисяч злочинів російських окупантів, понад 9 тисяч загиблих мирних жителів, у тому числі 453 дитини, – повідомив Єрмак, повторивши, що Україна прагне створити спеціальний міжнародний трибунал для суду над російськими політичними лідерами та відшкодування за руйнування, спричинені вторгненням Росії. - Ми не пробачимо жодного (випадку) тортур або забраного життя. Кожен злочинець буде притягнутий до відповідальності".
Перша леді України Олена Зеленська під час виступу у Давосі закликала світових лідерів зробити все можливе, щоб досягти миру в України.
"Зараз є загроза обвалу того життя, до якого звикли люди у світі або до якого вони прагнуть. Яким може бути життя у світі, якщо дозволено бити з танків по атомних станціях? Що буде з інфляцією, якщо державні кордони буде дозволено порушувати й цілісність країн буде руйнуватися? Як світ хоче досягти кліматичної нейтральності, якщо не зупинив спалення цілих міст в Україні? Це те що робить Росія. І ви всі знаєте, що Росія ніколи не мала на меті обмежитися українською територією", - цитує виступ Дзеркало тижня.
У статті використано матеріали Reuters
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Європа завжди підтримуватиме Україну - фон дер Ляєн у Давосі
Президентка Єврокомісії Урсула фон де Ляєн під час Світового економічного форуму у Давосі запевнила Україну у незмінній підтримці з боку Європи "стільки, скільки буде потрібно" й привітала сміливість та стійкість українців, що "надихнули світ" перед обличчям "жорстокої" повномасштабної російської агресії та "невпинних атак" Росії на мирне населення.
Фон де Ляєн зазначила, що Україна зараз є кандидатом на вступ до Європейського Союзу, і що європейські країни надають "все більше і більше важливої зброї", а також приймають чотири мільйони українських біженців. Високопосадовиця також заявила, що російські злочини не залишаться безкарними, пише The Guardian.
Під час форуму у швейцарському Давосі фон дер Ляєн зазначила, що Київ потребує усієї можливої допомоги у відбудові. За її словами, народ України "справді заслуговує" міжнародних знань і фінансів для реконструкції.
Як повідомляв "Голос Америки", у швейцарському Давосі вперше з часів пандемії розпочалось засідання Світового економічного форуму. Вплив війни Росії в Україні на економіку - серед основних тем для обговорення.
Еміне Джапарова: про стратегію в ООН, протидію Росії та повернення Криму – ексклюзивне інтерв’ю. Відео
Минулого тижня українське питання було одним з ключових в ООН – Рада Безпеки провела окреме засідання присвячене Україні. Позицію української влади на засіданні представляла перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
Німеччина додала голос за трибунал для Путіна за агресію
Представниця уряду Німеччини підтвердила, що Берлін підтримує наміри створити спеціальний міжнародний трибунал для суду за напад Росії на Україну.
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини, сказала у Гаазі, що такий «трибунал зможе розслідувати керівників Росії і судити їх» за злочин агресії, що наразі не може робити Міжнародний кримінальний суд, який розслідує окремі злочини російської війни в Україні.
«Путін повинен знати, що його агресія не мине без наслідків», - сказала Бербок в Гаазькій академії міжнародного права 16 січня.
Російська війна проти України є війною проти самого закону. Путін топчеться по найзасадничіших принципах міжнародного закону, що єднають всіх людей.
Вона підкреслила, що такий трибунал розглядав би лише злочин агресії на додаток до того, що роблять інші міжнародні суди.
Уряд Нідерландів ще раніше підтримав ідею такого спеціального трибуналу і дав згоду на його розміщення на своїй території.
За словами Анналени Бербок спеціальний трибунал використовував би українські закони, але був би міжнародний: «розташований поза територією України з фінансової підтримкою партнерів і з залученням міжнародних прокурорів та суддів, щоб гарантувати його неупередженість та легітимність».
Фахівці зараз кажуть, що зі збільшенням міжнародної підтримки можливість створення спеціального міжнародного трибуналу за агресію Росії проти України зростає, але втілення буде непростим.
«Так, трибунал наближається», - вважає Маріке де Гоон, яка спеціалізується на міжнародному праві в Амстердамському університеті.
Але при цьому вона та інші юристи й політики визнають, що трибуналові ймовірно доведеться судити підозрюваних заочно, оскільки наразі важко уявити, щоб у Москві була влада, яка б визнавала міжнародні закони і погодилася б видати Владіміра Путіна чи інших чільних російських посадовців для суду й покарання.
«Йдеться про таких людей як Путін і міністри закордонних справ та оборони, можливо інші військові командувачі - про невелику групу людей, які вирішували починати таку війну», - сказала Маріке де Гоон нідерландському суспільному мовнику NOS.
Професорка міжнародного права в Копенгагенському університеті Ірина Марчук вказує, що «аналогів подібному трибуналу не було з часів Нюрнберзького та Токійського трибуналів», коли керівників Німеччини і Японії судили за «злочини проти миру».
«Найбільш привабливим видається створення трибуналу за широкої підтримки Генасамблеї ООН. Звісно найбільша перешкода - це отримання загальної підтримки під час голосування», - зауважує Ірина Марчук.
Ще в листопаді 2022 року за створення міжнародного трибуналу щодо російської агресії проти України висловилася президентка європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
На підтримку такого трибуналу також виступив уряд Франції.
Ідея спеціального трибуналу має гучних прихильників серед авторитетних юристів та політиків у Великій Британії, але уряд у Лондоні офіційно ще не заявив про підтримку створення трибуналу.
Позиція США щодо спеціального трибуналу також ще не визначена, але представниця Державного департаменту Бет Ван Скаак раніше сказала «Голосу Америки», що агресія Росії щодо України не відрізняється від загарбницьких дій Німеччини чи Японії під час Другої світової.
«Друга Світова війна була класичним міжнародним військовим конфліктом, в якому Німеччина та Японія вдерлись до суверенних держав, щоб анексувати їхні території. Ми зараз бачимо те саме. Так само ми бачимо, що системні порушення не просто дії якихось вигнанців чи окремих підрозділів, а відповідальність мусить йти до найвищого командування, бо ми бачимо ці порушення всюди, де діють російські сили», - сказала Бет Ван Скаак.
Вона висловила підтримку роботі Міжнародного кримінальному суду щодо злочинів скоєних в ході російської війни в Україні, хоча США не є підписантом Римського статуту - міжнародної угоди про створення суду.
Україна підписала Римський статут, але досі не ратифікувала його, погодившись 2014 року зі спеціальною юрисдикцією для суду, який проводить розслідування в Україні.
Москва свій підпис під Римським статутом відкликала 2016 року після того як МКС оприлюднив початкові дані про свої розслідування загарбницьких дій Росії на українській території.
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