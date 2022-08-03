МАГАТЕ: Запорізька АЕС "вийшла з-під контролю"

Організація Об’єднаних Націй (AP) — Директор ядерної агенції ООН МАГАТЕ попередив, що найбільша в Європі атомна електростанція в Україні «повністю вийшла з-під контролю», і звернувся до Росії та України з проханням негайно дозволити експертам відвідати комплекс для стабілізації ситуації та уникнути ядерної аварії.

Рафаель Гроссі, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії, заявив у вівторок в інтерв'ю Associated Press, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції в місті Енергодар, який захопили російські війська, з кожним днем стає все більш небезпечною.

За його словами, на станції "порушено всі принципи ядерної безпеки". “Те, що поставлено на карту, надзвичайно серйозно, надзвичайно серйозно та небезпечно”, - додав він.

Гроссі вказав на численні порушення безпеки станції, додавши, що вона знаходиться "в місці, де триває активна війна".

Фізична цілісність станції не була дотримана, сказав він, пославшись на обстріли на початку війни, коли ЗАЕС було захоплено, а також на інформацію з України та Росії, які звинувачують одна одну в нападах на Запоріжжя.

Існує «парадоксальна ситуація», коли станція контролюється Росією, але її український персонал продовжує керувати своїми ядерними операціями, що призводить до неминучих моментів тертя та ймовірного насильства, сказав він. Хоча МАГАТЕ має певні контакти з персоналом, він сказав, що вони «несправні» та «фрагментарні».

Гроссі сказав, що ланцюг постачання обладнання та запасних частин був перерваний, «тому ми не впевнені, що станція отримує все, що їй потрібно». МАГАТЕ також має провести дуже важливі інспекції, щоб переконатися, що ядерний матеріал захищений, «і там багато ядерного матеріалу, який потрібно перевірити», - сказав він.

«Якщо це поєднати, матимете перелік того, що ніколи не повинно відбуватися на жодному ядерному об’єкті, — сказав Гроссі. - І ось чому я з першого дня наполягав на тому, щоб ми мали змогу поїхати туди, щоб провести оцінку безпеки та безпеки, провести ремонт і надати допомогу, як ми вже робили в Чорнобилі».

Захоплення Запоріжжя Росією поновило побоювання, що найбільший із 15 ядерних реакторів України може бути пошкоджено, що спричинило ще одну надзвичайну ситуацію, як-от аварія на Чорнобильській АЕС 1986 року, найстрашніша ядерна катастрофа у світі, яка сталася приблизно за 110 кілометрів (65 миль) на північ від столиці.

Незабаром після вторгнення російські війська зайняли забруднене радіацією місце, але наприкінці березня повернули контроль українцям. Гроссі відвідав Чорнобиль 27 квітня і написав у Twitter, що рівень безпеки був як сигнал тривоги. Але він сказав у вівторок, що МАГАТЕ організувало «місію допомоги» в Чорнобилі в той час, «яка наразі була дуже, дуже успішною».

МАГАТЕ має поїхати в Запоріжжя, подібно до попередньої подорожі в Чорнобиль, щоб з'ясувати факти того, що там насправді відбувається, провести ремонт і перевірки, а також "не допустити ядерної аварії", - сказав Гроссі.