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МАГАТЕ: Запорізька АЕС "вийшла з-під контролю"
Організація Об’єднаних Націй (AP) — Директор ядерної агенції ООН МАГАТЕ попередив, що найбільша в Європі атомна електростанція в Україні «повністю вийшла з-під контролю», і звернувся до Росії та України з проханням негайно дозволити експертам відвідати комплекс для стабілізації ситуації та уникнути ядерної аварії.
Рафаель Гроссі, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії, заявив у вівторок в інтерв'ю Associated Press, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції в місті Енергодар, який захопили російські війська, з кожним днем стає все більш небезпечною.
За його словами, на станції "порушено всі принципи ядерної безпеки". “Те, що поставлено на карту, надзвичайно серйозно, надзвичайно серйозно та небезпечно”, - додав він.
Гроссі вказав на численні порушення безпеки станції, додавши, що вона знаходиться "в місці, де триває активна війна".
Фізична цілісність станції не була дотримана, сказав він, пославшись на обстріли на початку війни, коли ЗАЕС було захоплено, а також на інформацію з України та Росії, які звинувачують одна одну в нападах на Запоріжжя.
Існує «парадоксальна ситуація», коли станція контролюється Росією, але її український персонал продовжує керувати своїми ядерними операціями, що призводить до неминучих моментів тертя та ймовірного насильства, сказав він. Хоча МАГАТЕ має певні контакти з персоналом, він сказав, що вони «несправні» та «фрагментарні».
Гроссі сказав, що ланцюг постачання обладнання та запасних частин був перерваний, «тому ми не впевнені, що станція отримує все, що їй потрібно». МАГАТЕ також має провести дуже важливі інспекції, щоб переконатися, що ядерний матеріал захищений, «і там багато ядерного матеріалу, який потрібно перевірити», - сказав він.
«Якщо це поєднати, матимете перелік того, що ніколи не повинно відбуватися на жодному ядерному об’єкті, — сказав Гроссі. - І ось чому я з першого дня наполягав на тому, щоб ми мали змогу поїхати туди, щоб провести оцінку безпеки та безпеки, провести ремонт і надати допомогу, як ми вже робили в Чорнобилі».
Захоплення Запоріжжя Росією поновило побоювання, що найбільший із 15 ядерних реакторів України може бути пошкоджено, що спричинило ще одну надзвичайну ситуацію, як-от аварія на Чорнобильській АЕС 1986 року, найстрашніша ядерна катастрофа у світі, яка сталася приблизно за 110 кілометрів (65 миль) на північ від столиці.
Незабаром після вторгнення російські війська зайняли забруднене радіацією місце, але наприкінці березня повернули контроль українцям. Гроссі відвідав Чорнобиль 27 квітня і написав у Twitter, що рівень безпеки був як сигнал тривоги. Але він сказав у вівторок, що МАГАТЕ організувало «місію допомоги» в Чорнобилі в той час, «яка наразі була дуже, дуже успішною».
МАГАТЕ має поїхати в Запоріжжя, подібно до попередньої подорожі в Чорнобиль, щоб з'ясувати факти того, що там насправді відбувається, провести ремонт і перевірки, а також "не допустити ядерної аварії", - сказав Гроссі.
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Росія досі не допускає Червоний хрест до Оленівки, де загинули українські полонені
Організація Міжнародний комітет Червоного Хреста 3 серпня повідомила, що її представники досі не змогли відвідати контрольоване росіянами місце утримання українських військовополонених в Оленівці в Донецькій області, де згідно з повідомленням Росії загинули понад 50 полонених українців.
Росіяни стверджують, що українські полонені, серед яких були захисники Маріуполя, загинули внаслідок українського ракетного обстрілу.
В нас нема гарантій безпеки для здійснення цього візиту.Міжнародний червоний хрест
Україна натомість назвала подію спланованим вбивством, а президент Володимир Зеленський сказав про вибух вночі з 28 на 29 липня у приміщенні з українцями, що це «навмисний російський воєнний злочин».
Москва заявила 31 липня, що запросила Червоний хрест та ООН, аби незалежні спостерігачі могли взяти участь в «проведенні об’єктивного розслідування».
Але зі штаб-квартири МКЧХ у Женеві Голосу Америки в середу повідомили, що представники організації не змогли скористатися оголошеним російським запрошенням.
«Поки що нам не надали доступу до військовополонених уражених нападом, і в нас нема гарантій безпеки для здійснення цього візиту», - сказала речниця організації.
Червоний хрест також повідомив, що Росія не відповіла на пропозицію організації передати допомогу для полонених.
Женевські конвенції передбачають, що воюючі сторони відповідальні за життя полонених під час конфліктів і повинні забезпечувати доступ до них представникам Міжнародного комітету червоного хреста.
«Від лютого 2022 року групи МКЧХ мали доступ до деяких полонених, але не до всіх», - офіційно повідомляє організація.
Офіційні представники низки країн, зокрема США, Франції та Німеччини назвали Росію відповідальною за інцидент.
У повідомленні з Парижа сказано, що президент Макрон назвав те, що сталося в Оленівці «новим масовим вбивством скоєним російськими збройними силами».
Вищий суд з воєнних злочинів в Україні – інтерв’ю з доктором юридичних наук, президентом юридичної компанії PILPG Полом Вільямсом. Відео
Група юристів-міжнародників юридичної компанії PILPG з українськими експертами розробила законопроект, який передбачає створення Вищого суду з воєнних злочинів в Україні для розслідування та притягнення до відповідальності осіб, підозрюваних у воєнних злочинах, скоєних в Україні після 2014 року.
- Голос Америки
США вітають перехід через Чорне море корабля з українським зерном
США вітають безпечний перехід через Чорне море першого корабля з зерном з України, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
У своєму дописі у Twitter Блінкен відзначив зусилля ООН та Туреччини "доставити українське зерно тим, хто потерпає від нестачі продовольства".
Держсекретар США назвав прохід корабля "лише першим кроком" і підкреслив, що "Росія має виконувати зобов'язання, включаючи сприяння безперешкодному експорту аграрних товарів з портів Чорного моря. Росія також має припинити атаки, які роблять ріллю в Україні непридатною, а також припиити руйнувати аграрну інфраструктуру".
Як повідомляв Голос Америки, в середу перевірку пройшло вантажне судно, що вперше перевозить зерно з України після початку вторгнення Росії.
Міністерство оборони Туреччини повідомило, що інспектори провели близько 90 хвилин на борту Razoni поки він стояв на якорі біля Стамбула.
До інспекційної групи входять представники України, Росії, Туреччини та ООН, які брали участь в угоді про відновлення поставок зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи.
Судно, яке перевозить понад 26 000 тонн кукурудзи, мало продовжити свій шлях, пройшовши через протоку Босфор до місця призначення в Лівані.
Міністерство інфраструктури України повідомило, що ще 17 суден завантажені та очікують дозволу покинути Україну.
Оскільки приблизно 20 мільйонів тонн зерна не були експортовані з України через війну, президент України Володимир Зеленський сказав австралійським студентам під час відеозустрічі в середу, що він сподівається, що поставки триватимуть.
Також у середу Міністерство оборони Великої Британії стверджує, що «ймовірно, ми побачимо збільшення кількості цивільних осіб, які намагатимуться втекти з Херсонської [області] та околиць, оскільки військові дії тривають і дефіцит продовольства погіршується. Ймовірно, це створить тиск на транспортні вузли та маршрути, в результаті чого реалізуються заходи щодо контролю за рухом".
Генеральний штаб України повідомив про сильні обстріли з боку Росії в районі Харкова, а Росія заявила, що завдала ракетних ударів у Львові по складу зброї, наданого Польщею.
Деяка інформація для цього звіту надійшла від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.
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Вантаж українського зерна пройшов інспекцію в Туреччині
Перше вантажне судно, що перевозить зерно з України після початку вторгнення Росії, пройшло перевірку в середу.
Міністерство оборони Туреччини повідомило, що інспектори провели близько 90 хвилин на борту Razoni поки він стояв на якорі біля Стамбула.
До інспекційної групи входять представники України, Росії, Туреччини та ООН, які брали участь в угоді про відновлення поставок зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи.
Судно, яке перевозить понад 26 000 тонн кукурудзи, мало продовжити свій шлях, пройшовши через протоку Босфор до місця призначення в Лівані.
Міністерство інфраструктури України повідомило, що ще 17 суден завантажені та очікують дозволу покинути Україну.
Оскільки приблизно 20 мільйонів тонн зерна не були експортовані з України через війну, президент України Володимир Зеленський сказав австралійським студентам під час відеозустрічі в середу, що він сподівається, що поставки триватимуть.
Також у середу Міністерство оборони Великої Британії стверджує, що «ймовірно, ми побачимо збільшення кількості цивільних осіб, які намагатимуться втекти з Херсонської [області] та околиць, оскільки військові дії тривають і дефіцит продовольства погіршується. Ймовірно, це створить тиск на транспортні вузли та маршрути, в результаті чого реалізуються заходи щодо контролю за рухом".
Генеральний штаб України повідомив про сильні обстріли з боку Росії в районі Харкова, а Росія заявила, що завдала ракетних ударів у Львові по складу зброї, наданого Польщею.
Деяка інформація для цього звіту надійшла від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.
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