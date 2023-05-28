Запрошення України до НАТО може стати ключовим чинником для закінчення війни – Єрмак

НАТО потребує України для того, щоб мати нову структуру безпеки в Європі та світі, й без України не може бути реальною нова безпекова система в Європі. Такі заяви озвучив у розмові з журналістом Російської служби Голосу Америки Михайлом Комадовським голова офісу президента України Андрій Єрмак.

“Так, я вважаю, що запрошення України до НАТО може стати ключовим чинником для закінчення цієї війни”, - сказав Єрмак.

На його думку, Росія має це прийняти. “І вона нікуди не дінеться, - додав очільник офісу президента. – Вона прийме це. Тому що вони змінили реальність. Це вони напали на Україну”.

Єрмак також заявив, що вступ до НАТО – це не лише бажання України, а “абсолютно така реальність, яку потребує сучасний світ, сучасна Європа”. Оскільки попередня безпекова система в Європі “не працює”: “Ми все це побачили 24 лютого. Європа потребує захищеного світу. І без України це неможливо зробити”.

Головною гарантією є членство в НАТО.

Щодо гарантій безпеки Єрмак додав: “Ми потребуємо гарантій безпеки на шляху до нашого членства в НАТО. Тому що головною гарантією є членство в НАТО. НАТО сьогодні є найсильнішим альянсом у світі. Це визнають усі. І я певен, що так буде”.

Також Єрмак розповів про документ «Київ Сек'юріті Компакт», який “враховує всю ситуацію, можливі гарантії, які ми можемо отримати, і пояснює чому гарантії саме такі”. “Ми не говоримо про п'яту статтю, доки ми не станемо членами НАТО. Тобто, це абсолютно реальні гарантії”, - сказав посадовець.

“Ми бачимо себе членами НАТО”, - підсумував Андрій Єрмак.

Як повідомляв Голос Америки, раніше від політиків (зокрема, з Польщі) лунала інформація, що безпекові гарантії для України підпишуть на саміті НАТО в липні у Вільнюсі. Нова міжнародна угода про безпекові гарантії для України базуватиметься на схожій системі, яку зараз має Ізраїль. Вона передбачатиме пріоритет постачанню зброї та передових технологій Києву, - розповів президент Польщі Анджей Дуда.

При цьому, як повідомляли медіа, під час саміту у Вільнюсі країни Альянсу не оголосять Україні офіційне запрошення приєднатись до НАТО.