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Запрошення України до НАТО може стати ключовим чинником для закінчення війни – Єрмак
НАТО потребує України для того, щоб мати нову структуру безпеки в Європі та світі, й без України не може бути реальною нова безпекова система в Європі. Такі заяви озвучив у розмові з журналістом Російської служби Голосу Америки Михайлом Комадовським голова офісу президента України Андрій Єрмак.
“Так, я вважаю, що запрошення України до НАТО може стати ключовим чинником для закінчення цієї війни”, - сказав Єрмак.
На його думку, Росія має це прийняти. “І вона нікуди не дінеться, - додав очільник офісу президента. – Вона прийме це. Тому що вони змінили реальність. Це вони напали на Україну”.
Єрмак також заявив, що вступ до НАТО – це не лише бажання України, а “абсолютно така реальність, яку потребує сучасний світ, сучасна Європа”. Оскільки попередня безпекова система в Європі “не працює”: “Ми все це побачили 24 лютого. Європа потребує захищеного світу. І без України це неможливо зробити”.
Головною гарантією є членство в НАТО.Андрій Єрмак
Щодо гарантій безпеки Єрмак додав: “Ми потребуємо гарантій безпеки на шляху до нашого членства в НАТО. Тому що головною гарантією є членство в НАТО. НАТО сьогодні є найсильнішим альянсом у світі. Це визнають усі. І я певен, що так буде”.
Також Єрмак розповів про документ «Київ Сек'юріті Компакт», який “враховує всю ситуацію, можливі гарантії, які ми можемо отримати, і пояснює чому гарантії саме такі”. “Ми не говоримо про п'яту статтю, доки ми не станемо членами НАТО. Тобто, це абсолютно реальні гарантії”, - сказав посадовець.
“Ми бачимо себе членами НАТО”, - підсумував Андрій Єрмак.
Як повідомляв Голос Америки, раніше від політиків (зокрема, з Польщі) лунала інформація, що безпекові гарантії для України підпишуть на саміті НАТО в липні у Вільнюсі. Нова міжнародна угода про безпекові гарантії для України базуватиметься на схожій системі, яку зараз має Ізраїль. Вона передбачатиме пріоритет постачанню зброї та передових технологій Києву, - розповів президент Польщі Анджей Дуда.
При цьому, як повідомляли медіа, під час саміту у Вільнюсі країни Альянсу не оголосять Україні офіційне запрошення приєднатись до НАТО.
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- Голос Америки
Австрія допоможе Україні у розмінуванні на понад 2 мільйони доларів. Загальні потреби України в очищенні від мін оцінюють у 40 мільярдів
Австрія профінансує обладнання для розмінування українських земель вартістю 2 мільйони євро (близько 2,15 мільйона доларів США). Австрійські ЗМІ підкреслюють, що австрійські фахівці, у тому числі військові, до України не поїдуть, а гуманітарна підтримка, зокрема, щодо розмінування, не суперечить нейтральності позиції Австрії.
Відень у відповідній заяві зазначає, що замінування українських територій ускладнює використання сільськогосподарських угідь, цитує заяву CNN.
Австрійське видання Weekend.at свідчить, що потенційна участь Австрії у гуманітарній операції з розмінування в Україні “розділила внутрішню політику останніми днями” та викликала інтенсивні дискусії.
Утім, для розуміння ситуації, австрійський уряд оперує такими показниками: територія України, забруднена мінами, приблизно втричі перевищує розмір цілої Австрії.
Віце-канцлер Вернер Коглер заявив: “Бути нейтральним не означає, що ми сидимо, склавши руки, і дивимося в інший бік. Республіка Австрія зараз підтримує Україну двома мільйонами євро на розмінування”.
“Таким чином, ми допомагаємо українським дітям знову відвідувати дитсадки та школи. І зміцнюємо продовольчу безпеку, дозволяючи фермерам знову обробляти свої поля”, - цитує віце-канцлера країни Weekend.
Водночас федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив: “Факт залишається фактом: жоден австрійський солдат не ступить на українську землю для розмінування, поки це зона бойових дій. Ми допомагаємо з фінансовою підтримкою для розмінування”.
Як раніше повідомляв Голос Америки, Україна є найбільш замінованою країною у світі, а для щоб розмінувати українські землі, постраждалі від війни Росії, потрібно 40 мільярдів доларів.
“Є замінованих 174 тисяч квадратних кілометрів. Це як декілька Австрій”, – заявляла в інтерв’ю Голосу Америки віце-премʼєрка України Ірина Верещук.
Обладнання для розмінування Україні також обіцяє надати Південна Корея.
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Андрій Єрмак: Постачання Україні західних літаків – це «вирішене питання». Ексклюзивне інтерв'ю
Постачання Україні західних літаків – це «вирішене питання», сказав в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки голова офісу президента України Андрій Єрмак. Він наголосив, що на зустрічі країн Групи семи у Хіросімі, президент США Джо Байден заявив, що США приєднуються до «коаліції літаків».
«Сьогодні це вже не дискусія, це вирішене питання», – сказав Андрій Єрмак у розмові з кореспондентом Російської служби Голосу Америки Михайлом Комадовським.
«Я тільки можу підтвердити слова нашого президента, який, по-перше, подякував, бо це була офіційна заява президента Сполучених Штатів про те, що США приєднуються до коаліції літаків. До того ж, ми чули заяви партнерів, таких як Нідерланди, Данія, Франція, Польща, які заявили про свою готовність негайно розпочати тренування наших пілотів», – сказав Єрмак у розмові по відео-зв’язку з Києва. Він додав, що це перший «дуже важливий крок», який «відкриває можливість для подальшого постачання літаків до України».
Говорячи про терміни, він сказав, що Україна зацікавлена, «щоб це сталося якнайшвидше».
«Ми вважаємо і бачимо, що це навчання розпочнеться дуже скоро. Я сказав би, що йдеться про дні. І ми сподіваємося, що постачання літаків країнами, які вже заявили про свою готовність, теж почнуться дуже скоро. Дуже віримо, що це будуть місяці, а не дуже тривалий термін», – сказав Єрмак.
«Літаки для України – це, безумовно, захист нашого неба, це дотримання такої необхідної переваги українців у небі, це, може, єдине місце, де ми ще не такі сильні, але це дуже важливо для нас», – додав голова офісу президента України.
Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден сказав президенту Зеленському на зучтрічі G7 у Хіросімі, що «США разом зі своїми партнерами почнуть тренувати українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16, щоб підсилити українську авіацію».
Байден також заявив, що президент Зеленський запевнив його, що Україна не використовуватиме західні винищувачі для ударів по території Росії.
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- Голос Америки
Данія оголосила інвестиційний фонд для підприємців і аграріїв України на понад 133 мільйони доларів
1 мільярд данських крон (близько 133 млн. доларів США) – спеціальну програму на таку суму запустив Інвестиційний фонд Данії для України. Про це було оголошено під час Українського інвестиційного форуму у Копенгагені 26 травня.
Колишній міністр оборони Данії, а нині міністр промисловості, бізнесу та фінансів Мортен Бьодсков протвітив, що зацікавлення програмою виявили понад 150 компаній.
“Перші великі проекти вже в розробці”, – інформує міністр.
Інвестиційний фонд має на меті допомогти українським підприємцям і аграрній галузі, - інформує Еuromaidan Press.
За попередніми повідомленнями міністра Бьодскова, серед проектів, які Данія підтримає в Україні, є критична інфраструктура, школи, лікарні та бізнес-співпраця.
Міністерка економіки України Юлія Свириденко нагадує, що Данія є одним із лідерів щодо фінансової допомоги Україні.
З початку повномасштабного вторгнення загальна військова підтримка Данії склала 1,4 млрд доларів США, а загальна гуманітарна допомога, в тому числі макрофінансова – 212 млн. доларів США.
“Спеціальний інвестиційний фонд, створений для України, буде фінансувати проекти із залученням найкращих данських технологій та інноваційних рішень, і буде доступний як для державного, так і для приватного секторів”, - цитує Юлію Свириденко прес-служба Мінекономіки України.
Йдеться про проекти у таких галузях, як відновлювальна енергетика, будівельні матеріали, технології відновлення комунального господарства, а також оборонні технології та технології подвійного призначення.
За інформацією Мінекономіки, уже затверджено фінансування для постраждалих компаній – “Нібулону” нададуть кредит на 25 млн євро, ще 15 мільйонів євро – компанії “Агрофьюжн”. Також кредити нададуть агрокомпаніям, розташованим біля лінії фронту в Миколаєві.
Раніше Данія заявляла про готовність прийняти у себе так званий "саміт миру", можливо у липні цього року. Голос Америки повідомляв про вимоги української сторони щодо такої зустрічі.
Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив у понеділок, згідно з повідомленнями ЗМІ, що Данія готова прийняти мирні переговори між Україною та Росією наступного липня.
"Якщо Україна визнає, що настав час провести таку зустріч, це було б фантастично", — цитувала міністра закордонних справ Данії Ларса Расмуссена агенція Reuters.
Міністр також додав, що така зустріч потребувала б "не лише союзників України".
"Необхідно зацікавити та залучити такі країни, як Індія, Бразилія та Китай", — сказав він. Але він також додав: "Мені важко уявити участь Росії".
Ларс Расмуссен заявляв, що вітає рішення Вашингтона підтримати спільні програми союзників із підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.
"Стратегічне значення неможливо переоцінити", - написав Расмуссен про таке рішення у Твіттері і додав хештег "Слава Україні".
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Росіяни «параноїдально доносять один на одного», а Путін відроджує «сталінський антиамериканізм» - ЗМІ про атмосферу в Росії
Західні ЗМІ інформують свої читачів про відродження радянських традицій та відтворення атмосфери страху, притаманної Раяднському Союзу.
Як пише московська кореспндентка газети Washington Post, російські парафіяни засудили священників своєї церкви, які виступали за мир замість того, щоб проповідувати перемогу у війні на Україні. Вчителі втратили роботу після того, як діти почали говорити, що вони проти війни, батьки доносять на дітей, діти на батьків – між росіянами панує «ворожа і параноїдальна атмосфера», а громадяни країни воюють не лише з Україною, а і між собою.
З критиками війни розправляється не лише диктаторський режим президента Путіна, а звичайні люди доносять одне на одного у стилі “найтемніших років сталінських репресій”, описує атмосферу в Росії керівниця московського бюро газети Робін Діксон.
За словами Діксон, росіяни пишуть тисячі доносів одне на одного, після яких влада порушує кримінальні звинувачення, суди виносять вироки, а люди живуть у страху переслідувань та звільнення з роботи.
Епідемія підслуховувачів і стук у двері від ФСБ
Випадкові сусіди підслуховують приватні розмови в ресторанах і вагонах потягів, а потім викликають поліцію, щоб вони арештували "зрадників" і "ворогів", свідчить журналістка. Пости в соцмережах і навіть повідомлення у приватних чатах призводять до "стуку в двері агентів ФСБ".
Раніше також видання Німецька хвиля писало про “вибух епідемії доносів” у Росії з початком війни Кремля проти України. За інформацією видання, люди в Росії найчастіше звертаються до поліції і Роскомнагляду (федерального органу нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій та ЗМІ, – ред.) з повідомленнями про факти “дискредитації армії РФ” або про “поширення проукраїнської пропаганди”.
Журналістка Washington Post нагадує, що доноси в Росії заохочуються державою, а новини про арешти та судові переслідування активно поширюються пропагандистами на федеральних телевізійних каналах і в соцмережах – у відповідь на заклик президента Путіна “очистити націю від зрадників”.
Ця хвиля доносів — це одна з ознак тоталітаризму.Андрій Колесніков
“Ця хвиля доносів — це одна з ознак тоталітаризму, коли люди розуміють, що добре — з точки зору президента — і що погано”, — цитує Washington Post Андрія Колесникова, московського політичного аналітика із Фонду Карнегі.
Сам Колесников цього тижня опублікував розвідку у виданні Foreign Affairs під назвою “Змова проти Росії”, де стверджує, що “Путін відродив сталінський антиамериканізм, щоб виправдати невдалу війну”.
Пояснення програшів Путіна - за методиками Сталіна
Кремль, пише Колесніков, змінив ідеологію, “оскільки “спеціальна військова операція” Москви в Україні перетворюється на тривалу і важку війну. Так, згідно з новою концепцією, “справжня боротьба Росії ведеться проти могутніх Сполучених Штатів, які хочуть її знищити, тоді як Україна, як і Європейський Союз і НАТО, є лише слухняними сателітами США”.
Це може бути “зручним поясненням” для Кремля того, чому війна триває так довго і чому Путін “виявився не таким вже й великим військовим стратегом”. Це також допомагає пояснити пересічним росіянам, чому взагалі почалася війна - пише Foreign Affairs.
“Кремль налаштований на повну серйозність. Зациклюючись на Сполучених Штатах, Путін використовує пізні сталінські доктрини, які становили ідеологічну основу холодної війни: США правлять світом і завжди хотіли послабити, якщо не знищити нас. [...] Як знав Сталін і виявив Путін, ставлення [росіян до США] можна змінити за допомогою ефективної пропаганди”, - пише Колесников.
Антиамериканізм як основа пропаганди війни
Він також нагадує, що в останні роки правління Сталіна антиамериканізм став наріжним каменем радянської пропаганди. За радянського лексикону Путін запозичив і зневажливе слово “англосакси”, яке з його ініціативи у 2022 році стало часто вживанням у кремлівських дискусіях і навіть увійшло у словниковий запас пересічних росіян.
У лютому 2022 року 31 % росіян позитивно ставилися до США. Через рік, за даними недержавного Левада-центру, тільки 14% респондентів ставилися до США позитивно, а 73% — негативно. Лише 18 % опитаних росіян мали позитивну думку про країни ЄС у лютому 2023 року, у порівнянні з 69 %, які не мали позитивної думки.
“У поєднанні з теоріями змови та зростаючою ізоляцією самого Путіна російська прихильність до Америки стала потужним рецептом мілітаризму”, - пише Foreign Affairs.
"Для Путіна все вбачається через призму США і Заходу", - написав Андрій Колесников у Твіттері.
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