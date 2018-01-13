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Розвідувальний супутник США запущено з Каліфорнії після затримки

Ракету, що несла засекречений американський супутник, випустили з Каліфорнії.

Ракету Delta 4 випустили з берегової бази ВПС Ванденберґа о 14:11 в п'ятницю в напрямку орбіти.

Її корисним вантажем є супутник NROL-47 для Національного розвідувального управління.

Цей офіс відповідає за проектування, будівництво, запуск та обслуговування американських розвідувальних супутників.

Ракету мали запустити в середу, але сильні вітри, а потім проблеми із обладнанням спричинили кілька затримок.

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