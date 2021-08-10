Середня зарплатня працівників ресторанів та супермаркетів у США поставила рекорд - ЗМІ

Середня зарплатня працівників ресторанів на супермаркетів у Сполучених Штатах Америки вперше перевищила 15 доларів на годину. Про це повідомляє видання The Washington Post.

Видання вказує, що прагнучи залучити працівників, великі роботодавці у США підвищують стартову заробітну платню.

"Загалом, майже 80% працівників у США заробляють щонайменше 15 доларів на годину, у 2014-му таких було 60%. Сайти з працевлаштування та рекрутингові компанії кажуть, що чимало шукачів роботи більше навіть не розглядають вакансії, які пропонують менше 15 доларів. Чимало років низькооплачувані працівники боротись за те, щоб щонайменше заробляти це. Тепер це вихідна точка", - відзначає матеріал видання.

Державна ставка мінімальної заробітної плати у США складає 7.25 долара на годину.

Днями сенатор-демократ Берні Сандерс закликав підвищити мінімальну заробітну плату у США.

Інша сенаторка-демократка Елізабет Воррен сьогодні заявила, що заробітна платня у 15 доларів на годину має бути не середньою, а мінімальною.

Раніше видання CNBC відзначило, що за даними досліджень мінімальна заробітна платня у США є недостатньою для оренди житла будь-де у країні. "Пересічний працівник оплачуваний погодинно зараз отримує 18.78 доларів на годину, вказує доповідь, це на понад 6 доларів менше, ніж зарплата необхідна, щоб дозволити двокімнатну зйомну квартиру", - писало видання.

У статті використано матеріали видання The Washington Post, CNBC.

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