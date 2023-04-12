Засідання МВФ та Світового банку щодо підтримки України – наживо з перекладом українською

У середу, 12 квітня, під егідою Світового банку та МВФ відбувається третє засідання міністрів країн світу, на якому обговорюватимуться фінансові потреби України, проекти відновлення та відбудови, а також сфери міжнародної співпраці.

Очікуються виступи президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої, президента Всесвітнього банку Девіда Мальпасса, міністерки фінансів США Дженет Єллен. Трансляція круглого столу відбуватиметься з 21:00 до 21:30 за київським часом. Переклад Світового банку.