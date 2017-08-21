У США мільйони людей спостерігають рідкісне сонячне затемнення

Шлях повного затемнення простягається від штату Орегон до Південної Кароліни





Мільйони людей по всій території США в понеділок спостерігають унікальне астрономічне явище: вперше за 99 років Місяць закриває собою Сонце в регіонах від Тихого до Атлантичного океанів.



За приблизними оцінками, близько 200 мільйонів людей живуть на відстані дня їзди від смуги повного сонячного затемнення, яка починається на тихоокеанському узбережжі штату Орегон і проходить через центральну частину США до атлантичного узбережжя Південної Кароліни.



Міста і парки вздовж цього маршруту зіткнулися з напливом людей з телескопами, фотоапаратами та захисними окулярами. За оцінками НАСА, нинішнє затемнення поставить рекорд за кількістю глядачів.





Більше 100 000 людей зібралися в місті Мадрас в Орегоні, де проживають всього 7 000 осіб. Їм довелося побачити одними з перших. За даними видання Los Angeles Times, в місто довелося стягнути підрозділи Національної гвардії, щоб допомогти впоратися з вуличними заторами, що виникли через наплив бажаючих подивитися затемнення.



Найдовше повне затемнення триватиме в районі міста Карбондейл, штат Іллінойс: там його можна буде спостерігати протягом 2 хвилин і 44 секунд.





Перше місто, звідки видно повне затемнення, - Лінкольн-Біч, штат Орегон (10.16 ранку за тихоокеанським часом), а останній - Чарльстон, Південна Кароліна (14.48 за східним часом).



Повне затемнення відбувається, коли Місяць проходить між Землею і Сонцем, повністю блокуючи світло сонця, за винятком сонячної корони.



Під час затемнення спостерігачеві на Землі здається, що Місяць - такого ж розміру, як Сонце.

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