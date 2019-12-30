"Очікуйте, що Конгрес розлютиться" – NYT публікує нові деталі затримки допомоги США Україні цього літа

Електронне листування, оприлюднене The New York Times, свідчить, що адміністрація Білого дому вивчала можливості заморозити допомогу Україні ще 27 червня – за місяць до телефонної розмови президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського від 25 липня, яка стала центральним елементом процедури імпічменту чинного президента США.

"Намагаюсь з'ясувати, - писав тоді в.о. Голови адміністрації Білого дому Мік Малвені. – Чи дізнались ми про гроші для України і чи ми можемо їх затримати?"

Його помічник Роберт Блер відповів, що це можливо, але такі дії викличуть невдоволення Конгресу "Очікуйте, що Конгрес розлютиться", - написав він в електронному листі, до якого отримало доступ видання, додавши, що такі дії можуть посилити розмову про проросійську позицію президента Трампа.

Йшлося про затримку не лише допомоги Україні, але і інших видатків Пентагону, стверджує видання

Видання опублікувало масштабне дослідження того, що відбувалось в американській адміністрації впродовж 84 днів з часу, коли президент Трамп поцікавився можливістю затримання допомоги і до того, як допомогу було розблоковано у вересні.

Поряд з новими деталями, які проливають світло на дискусії навколо затримки допомоги всередині адміністрації США, видання також стверджує – йшлося про затримку не лише допомоги Україні, але і інших видатків Пентагону.

Опозиція серед високопосадовців до рішення про затримання допомоги була більшою, ніж вважалось раніше, зауважує видання.

NYT повідомляє, що в серпні на зустрічі з Трампом міністр оборони США Марк Еспер, Держсекретар США Майк Помпео та тогочасний радник з національної безпеки Джон Болтон намагались переконати американського президента розблокувати допомогу, але їм це не вдалось.

Юристи Білого дому вважали, що повноваження Трампа як головнокомандуючого дозволяють йому змінити рішення Конгресу, пише NYT

Співробітники адміністрації також не погоджувались стосовно правової сторони питання. Про сумнівність затримки допомоги Україні свідчив екс-посадовець Служби Білого дому з управління та бюджету Марк Сенді в рамках розслідування з імпічменту президента. Сенді під час слухань в Конгресі заявив, що він висловлював занепокоєння начальству, що блокування допомоги є під великим юридичним питанням, бо може порушувати закон США Про контроль затримок (Impoundment Control Act). Він також заявив, що пішов з посади у Білому домі частково через занепокоєння про необхідність дотримання закону.

Юристи ж Білого дому вважали, що повноваження Трампа як головнокомандуючого дозволяють йому змінити рішення Конгресу, пише NYT.

Для того щоб оформити рішення юридично, посадовець Служби бюджету Білого дому Майкл Даффі запропонував Сенді додати зауваження до документу про надання бюджетних коштів, засвідчивши, що кошти тимчасово затримано. Сенді сказав, що зіткнувся з таким вперше за 12 років на посаді.

Сенді був переконаний, що адміністрація не має повноважень затримувати допомогу довше, ніж до вересня 2019 року. Щоб збільшити строк затримки, Даффі перебрав у Сенді повноваження видавати такі зауваження про призупинення і на другий тиждень серпня вже видавав подібні зауваження ледь не щодня, блокуючи видатки Пентагону, зауважує видання.

У вересні допомогу було розблоковано, вказує NTY, вказуючи на роль американських сенаторів, які вплинули на позицію Трампа.

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