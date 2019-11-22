Як розблокували допомогу США Україні - інтерв'ю з сенатором-демократом, який зіграв ключову роль

Не секрет, що у країні все ще є елементи корупції, в економіці, в уряді



Сенатор-демократ Ричард Дурбін, який в американському Сенаті представляє штат Іллінойс, у вересні цього року зіграв ключову роль у розблокуванні військової допомоги США Україні. А цього тижня він, разом із ще трьома сенаторами-демократами, звернувся із листом до міністра оброни США Марка Еспера, вимагаючи відповісти, чому допомога Україні, які тоді була розблокована, не досягнула Київ у повному обсязі.

Тетяна Ворожко: Після того, як ви надіслали лист, Пентагон відповів, що у них справді є невитрачені гроші, але вони знайшли спосіб передати Україні допомогу на усю суму і після закінчення фінансового року. Вас ця відповідь влаштовує?

Ричард Дурбін: Мене це дуже хвилює. Ми виділили ці гроші, щоб вони були витрачені в минулому фінансовому році, а це означає до 1 жовтня. Вже листопад добігає кінця, а гроші досі не витрачені. Це кошти, які повинні бути витрачені на критично необхідно військове обладнання для захисту України. А тут ми говоримо про 15-20 відсотків від загальної суми грошей, яка все ще у Пентагоні. Після всієї цієї публічності мені важко уявити, що адміністрація Трампа усе ще утримує гроші для України.

Кошти, про які зараз усі говорять, були розблоковані через очікування моєї поправки.

ТВ: Ви зіграли ключову роль у розблокуванні військової допомоги Україні у вересні цього року. Могли б поділитися деталями?

РД: Після серпневої перерви я зустрівся з сенатором Роном Джонсоном з Вісконсина, республіканцем, який щойно повернувся з Києва. І він мені сказав: «Цось я не можу цього зрозуміти, ми затримуємо ці гроші. Україні потрібні ці гроші». «Добре, - сказав я тоді. – Я підготую поправку, в якій сказано, що Адміністрація повинна розблокувати ці гроші. Це було ще у вересні. І тому я підготував поправку та дав зрозуміти, що збираюся її запропонувати. І в тої день, коли я прийшов її запропонувати, мені повідомили, що минулої ночі, пізно ввечері, Адміністрація Трампа розблокувала ці гроші. Отже, кошти, про які зараз усі говорять, були розблоковані через очікування моєї поправки.

ТВ: Республіканці теж наполягали на розблокуванні грошей. Сенатор Портман зателефонував Трампу.

РД: Так, це були двопартійні зусилля, щоб надати допомогу Україні. Це була загадка для всіх нас. Минув рік як ми проголосували за виділення цих грошей, а ми й досі чекаємо, щоб Адміністрація їх передала. За кілька місяців до того Пентагоні нам сказав, що гроші будуть виділені, але цього не сталося.

ТВ: Коли ви почали ставити питання щодо цієї допомоги?

РД: Коли дізнався про це від сенатора Джонсона. Отож, на початку вересня це питання потрапило до моєї уваги. Але раніше ми цим цікавилися і нам сказали, що гроші будуть виділені Пентагоном кілька місяців тому. І вони цього не зробили.

Ми вимагаємо підзвітності та чесності у використанні грошей.

ТВ: Частина грошей, згідно із законом, виділяється Україні лише у разі виконання нею певних умов, таких як реформування міністерства оброни, тощо. Чому Конгрес вважав це за необхідне?

РД: Я думаю, що не секрет, що в країні все ще є елементи корупції, в економіці, в уряді і ми хочемо переконатися, що будь-які кошти американських платників податків, які спрямовуються в Україну, не будуть марно розтрачені чи вкрадені. І тому ми вимагаємо підзвітності та чесності у використанні грошей. Ми отримали звіт від Міністерства оборони про те, що вони готові надати ці гроші Україні. Отже, на наші занепокоєння частково відповів наш власний уряд.

ТВ: Отже, Пентагон тримає Конгрес в курсі щодо того, як витрачаються гроші, так?

РД: Саме так. Давайте, будьмо чесними. Ми спрямовували мільйони, іноді мільярди доларів до Іраку та Афганістану, які були викрадені та марно витрачені. Ми не хочемо, щоб це колись траплялося з грошима американських платників податків. Це не справедливо до нашого народу. Це, звичайно, не справедливо до тих, кому насправді намагаються допомогти.

Ми знову заговорили про російське вторгнення, про те, що вони захопили Крим, окупували Східну Україну, Донецьк.

ТВ: Але щодо України ви задоволені тим, як витрачаються гроші?

РД: Так.

ТВ: Сенатор Джонсон сказав, що усі питання навколо затримання військової допомоги США Україні мали вирішуватися за зачиненими дверима, що публічний розгляд тільки шкодить Україні, шкодить відносинам США з Україною. Що ви про це думаєте?

РД: Абсолютно не згодний. Я вважаю, що більшість американців, чесно кажучи, не стежили за тим, що сталося в Україні, що там зараз відбувається. А тепер це на першому плані. Ми знову заговорили про російське вторгнення, про те, що вони захопили Крим, окупували Східну Україну, Донецьк. Я думаю, що ми закріпили у свідомості американської громадськості, що в Україні триває війна. Більшість американців мало про це знали, принаймні до цієї суперечки. Зараз я думаю, що вони розуміють, вони знають, що ми на боці, який протистоїть вторгненню Володимира Путіна.

ТВ: З іншого боку, ми чуємо під час слухань від конгресменів-республіканців, що Україна – корумпована, що це українці втручалися у вибори 2016-го року. Хиба це не наносить шкоду Україні?

РД: Теорії змови про Україну на виборах 2016 року є хибними, це - фальшивка. Президент може їм вірити чи хоче їм повірити, але вони були повністю спростовані нашими спецслужбами. У демократичній країні завжди є люди з химерними поглядами, які вони поширюють. Але ті, хто формує свої погляди на основі фактів, знає, що не було змови України на виборах 2016 року.

ТВ: Як ви думаєте, розслідування щодо імпічменту впливають на зусилля України щодо переговорів з Росією? Наступна зустріч у Нормандському форматі має пройти 9-го грудня в Парижі.

Теорії змови про Україну на виборах 2016 року є хибними, це - фальшивка.

РД: Маю великі сподівання на прогрес в переговорах на користь Україні. Але я дуже скептично ставлюсь до того, що Володимир Путін піде на будь-які поступки. Насильницьке захоплення Криму для мене було ілюстрацією його нещадності. Я не вірю в Путіна, коли мова йде про переговори.

ТВ: Коли українців попросили провести розслідування, вони були стурбовані тим, щоб не втратити двосторонню підтримку Конгресу. Чи зберегли вони двопартійну підтримку?

РД: Я думаю, що існує двостороння підтримка. Але я б застеріг своїх друзів в Україні, коли вас попросять допомогти надати інформацію, будь ласка, зробіть це. Ми хочемо мати точну інформацію, чесну інформацію, яка надходить з України на всіх рівнях. І не ставайте у цьому на будь-якійсь бік. Нехай це спрацює через американську систему правосуддя, через американський Конгрес.

Для мене це не вперше. У нас тут 12 чи 13 сенаторів, які пройшли імпічмент Клінтона, і я – один з них.

ТВ: Якщо справа щодо імпічменту дійде до Сенату, ви будете одним з тих, хто буде вирішувати долю президент. Які відчуття?

РД: Для мене це не вперше. У нас тут 12 чи 13 сенаторів, які пройшли імпічмент Клінтона, і я – один з них. Це було 20 років тому. Тоді мене надихнуло те, що сенатори з обох партій зібралися і почали дуже відверто та чесно говорити про те, що нам з цим робити. Я думаю, це було правильно. Таке стається дуже ріко в історії Сполучених Штатів – імпічмент президенту. І ми повинні поставитися до цього серйозно. Коли Джеймс Медисон, один з наших батьків-засновників, написав цей розділ Конституції, він сказав, що він хоче, аби це розглядали в Сенаті, тому що сенатори – гідні та незалежні. Тож я з нетерпінням чекаю, щоб серйозно поставитися до цього і бути максимально справедливим і відкритим до аргументів.

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