«Велика поразка Путіна». А що буде після Херсона? Прогнози аналітиків

Велика поразка для президента Росії Володимира Путіна – так більшість оглядачів у західній пресі відреагувала на повідомлення про звільнення Херсона у п’ятницю, 11 листопада, коли кадри з радісною зустріччю українських військових місцевими жителями, що провели в окупації понад вісім місяців, облетіли світові ЗМІ.

Те, що російській армії доводиться відступати на лівий берег Дніпра, на думку оглядачів, є найбільшою поразкою для росіян з часу відступу від Києва у квітні, і є ще одним серйозним ударом по військових цілях президента Росії Володимира Путіна, каже автор статті в американському часописі Politico.

«Відступ Росії є величезною невдачею для мрії Москви захопити Одеський порт і відрізати Україну від Чорного моря», – мовиться у Politico.

У Херсоні Пуін обирав з двох зол – відступ, чи оточення

Для Путіна це було б внутрішньою та стратегічною катастрофою. Відступ – це менше з двох зол

Низка військових оглядачів вже від самого початку українського контрнаступу наприкінці літа зауважували, що ситуація росіян на Херсонщині є дуже складною через те, що війська були відрізані від головних ліній постачання, та не мали можливості відступу, бо розбомбивши мости через Дніпро, українці притиснули їх до великої водної перешкоди. Експерти попереджали, що в разі якби росіяни вирішили вступити у бій, вони могли б втратити в оточенні 20-30 тисяч військових.

Це був вибір між відступом, або оточенням, каже Мік Раян, аналітик вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень і генерал-майор австралійської армії у відставці.

«Для Путіна це було б внутрішньою та стратегічною катастрофою. Відступ – це менше з двох зол», – каже військовий аналітик у статті для Sydney Morning Herald.

На думку генерала Ряна, для президента Путіна зараз буде дуже важливо відволітки увагу від цієї поразки. Тож, він каже, що зараз дуже ймовірно, що росіяни синхронізують відступ Херсона з розширеними стратегічними ударами в інших місцях України. І для цього вони намагаються закупити іранські дрони та ракети.

У ці дні поразок президент Росії Володимир Путін взагалі намагається не показуватися на публіці, зауважує автор аналітичної статті в газеті New York Times, (NYT) щоб не підірвати «імідж рішучого, незламного лідера». Американські аналітики, з якими спілкувалися журналісти NYT, вважають, що Путін намагається покласти край невдалій війні, але він не може зробити це просто так, для цього йому потрібен «певний тріумф».

Але навіть за умови повного контролю над російськими ЗМІ, аналітики не можуть назвати, що би Путін міг представити як перемогу для внутрішньої аудиторії. Вони кажуть, що навпаки, втримати величезну лінію фронту, що тягнеться на північний схід на сотні кілометрів, буде проблемою, незважаючи на те, що росіяни активно працюють над укріпленням лінії оборони.

Збереження всієї цієї території, що править за сухопутний міст до Криму, і допомагає контролюєвати водопостачання в Крим, є набагато важливіше для Путіна та його військових цілей, ніж саме місто Херсон, відзначають аналітики, з якими говорили журналісти NYT.

Мік Раян говорить, що проведення тактичного відходу в належному порядку є дуже складною справою, навіть за найкращих обставин, тож про моральний дух і спроможність російських військ на півдні можна буде судити з того, яка буде швидкість і синхронізація російського відступу.

На думку генерала Раяна, росіяни мали час, щоб спланувати та підготуватися до цього перегрупування своїх сил на півдні, тому трофейної зброї для українців буде менше, ніж під час втечі росіян з Харківської області. Зараз російські війська облаштовують нову оборонну позицію на лівому березі Дніпра та чекають на новий український удар. А з того, куди генерал Сергій Суровикін буде перекидати війська, буде зрозуміло, до чого він готуватиме їх цієї зими.

Розмов про переговори буде більше взимку

На думку багатьох аналітиків, це буде час, коли Москва активно сигналізуватиме, що хоче перемир’я, і хоча українське керівництво відкидає таку можливість, і військові радники союзників її також не радять, оглядачі не виключають, що заклики до переговорів лунатимуть зі західного табора. Принаймні, як зауважує NYT, на це натякали події останніх днів, коли з’явилися повідомлення у ЗМІ про те, що Вашингтон намагався підштовхнути Київ у цьому напрямку, хоча офіційно американські посадові особи ці повідомлення спростовували і посилали більше зброї в Україну.

Як вважає Раян, зараз не час примушувати Україну до переговорів.

«Росіяни можуть бути ослаблені, але вони не відмовляються від своїх територіальних прагнень. Їх треба бити на полі бою і виштовхувати з України», – вважає він.

Українці не зупиняться, але навряд чи будуть форсувати Дніпро – Мік Раян

Найімовірніше, на його думку, українці, окрилені поверненням Херсона, не зупинять зараз свій наступ. Навпаки, колишній австралійський генерал говорить, що під час війни найкращий час завдати шкоди ворогу, тобто знищити якомога більше живої сили противника, це – коли він відступає.

«Цю можливість українці не пропустять. Вони забезпечуватимуть постійні напади на відступаючих росіян, особливо на пунктах переправи через річку. Краще знищити їх зараз, ніж у майбутньому», – каже колишній австралійський генерал-майор.

Відвоювання Херсона розширить територію на півдні, якої можуть сягнути такі системи, як HIMARS

Але, на його думку, не варто чекати, що український наступ буде у формі масштабного форсування Дніпра на лівий берег. Така операція вимагала б від українців наступати на щільну російську оборону, що має кілька ліній, тож найімовірніше, каже Раян, українці повільно знищуватимуть логістичні та командні вузли росіян та шукатимуть інших можливостей в інших областях, щоб витіснити росіян з півдня.

Як каже генерал Раян, потрібно чекати і ударів вглиб захопленої росіянами території, що готуватимуть подальший наступ на Крим.

«Відвоювання Херсона розширить територію на півдні, якої можуть сягнути такі системи, як HIMARS», – каже Раян.

Його британський колега, колишній генеральний директор Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) професор Майкл Кларк, також вважає, що вихід на Дніпро у Херсоні означає, що зброя, яку мають українці, вже може сягнути цілей у Криму.

Але він зауважує, що і для росіян нині відкривається можливість обстрілювати Херсон з лівого берега, як вони це робили з Маріуполем, Донецьком і намагалися зробити з Харковом.

«Щоб уникнути цього, українцям потрібно відсунути росіян ще на 30-40 кілометрів на схід», – каже аналітик в ефірі британського телеканалу Sky News.

На думку Кларка, це завдання буде важливішим на нинішньому етапі, ніж обстрілювання цілей в Криму, таких як порт у Севастополі. Бо лише відсунувши росіян на відстань, що перевищує їхні артилерійські потужності, українці зможуть захистити Херсон від обстрілів.

Підтримувати інтенсивність українського наступу, на думку аналітиків, потрібно і для того, щоб не дати Росії можливості використати паузу, щоб зміцнити свій контроль над цією територією та краще підготувати тисячі новобранців, яких зараз кидають на лінію фронту без належної підготовки.

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